Нам обещают суровую зиму и некоторое трудности с отоплением. И если в столице общая температура отопления будет только на пару градусов ниже, то от сбоев никто не застрахован

Решили подготовить для вас несколько советов: как обогреть дом, если батареи ледяные.

Если окна выходят на солнечную сторону – открывайте шторы, так вы сможете повысить температуру воздуха. А вот на ночь – завешивайте окна плотными шторами или даже одеялами, это задержит тепло внутри помещения. Обратите внимание на щели, заделайте их монтажными пеной или гелем.

Еще стоит обклеить окна упаковочной пленкой с пупырышками. Такое нехитрое действие поможет снизить теплопотерю на 50%.

Если вы живете на первом этаже или в частном доме постелите на пол как можно больше ковров, а из листа картона и алюминиевой фольги сделайте отражатель для радиатора и наклейте его за батарею. Спать стоит ложиться с грелкой, если ее нет – используйте бутылки с пробкой.

Если у вас дома есть камин или печь, то обязательно перекрывайте дымоход, чтобы через него не циркулировал воздух. Не забывайте хорошо одеваться - это поможет, даже если вы сможете очень хорошо утеплить свою квартиру.