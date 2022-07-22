Во время войны тысячи людей считаются пропавшими без вести. Кто-то находится на территории, где ведутся бои, а кто-то не выходит на связь после эвакуации. Разыскивая родных, помните: вашей бедой могут воспользоваться мошенники. Надежда Матвеева продолжает делиться ценными советами, которые помогут обезопасить жизнь в военное время. Так, телеведущая рассказала, как не стать жертвой аферистов, разыскивая своих родных и близких.

Как аферисты обманывают людей, разыскивающих родственников: популярные приемы

• Разыскивайте пропавших с помощью официальных структур. Публикуя в интернете объявления со своим номером телефона, вы сообщаете его мошенникам, которые могут потребовать деньги за помощь.

• Не оставляйте в интернете больше фактов, чем необходимо. Именно знанием подробностей мошенники шокируют родственников, когда требуют деньги.

• Самый популярный способ аферистов – ночной звонок. Сложно собрать мысли вместе, когда в трубку кричат, что родственник ранен в подвале, где нет связи, и нужны деньги на лекарства. Или в плену, где его пытают, и немедленно платите выкуп. Не паникуйте! Предложите, чтобы собеседник назвал полное имя и фамилию родственника, дату его рождения. Пусть расскажет, где и при каких условиях произошло несчастье.

• Предложите, чтобы вашему близкому человеку дали трубку. Прикрываясь искажающей голос плохой связью мошенник может говорить от имени родственника. Спросите что-нибудь очень личное. Или наоборот: назовите общего знакомого неправильно. Следите за реакцией собеседника. Ни в коем случае не переводите деньги сразу. Скажите, что нужно время, чтобы собрать сумму. Соврите, что плохо себя чувствуете. Используйте паузу, чтобы подумать, посоветоваться, обзвонить всех, кто может что-нибудь знать.

• Позвоните самому пленнику или раненному. Есть случаи, когда мошенники звонили по телефону родственникам в то время, когда герой переговоров спокойно спал в соседней комнате.

• Если ваш родственник находится в опасной зоне, договоритесь на слово-пароль. Это поможет уберечься от мошенников в будущем.

И главное. Как бы ни угрожали аферисты, не ведите с ними переговоров самостоятельно. Обращайтесь в соответствующие структуры в полицию, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или Центр противодействия дезинформации.

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