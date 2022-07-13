Самые дорогие города для жизни в мире: ТОП-10 шикарных мест
Эксперты оценили жизнь в более 500 городах мира
Самые дорогие для жизни города в мире назвали эксперты. Соотвествующий рейтинг опубликовала компания NUMBEO. Для составления рейтинга эксперты проанализировали цены на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты и транспорт, средний чек в кафе и ресторанах, а также покупательную способность жителей.
ТОП-10 самых дорогих городов в мире
- Гамильтон, Бермуды
- Базель, Швейцария
- Цюрих, Швейцария
- Цуг, Швейцария
- Лозанна, Швейцария
- Берн, Швейцария
- Женева, Швейцария
- Гонолулу, США
- Санта-Барбара, США
- Нью-Йорк, США
В рейтинг вошли и пять украинских городов. Так, столица Украины город Киев занял 402 место, Одесса на – 442-м, Днепр – 445-м, Харьков – на 459-м, Львов – на 460-м.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Украина стала кандидатом на членство в ЕС: что дальше
- Пляжный сезон в Киеве: где можно отдыхать у воды