Эксперты оценили жизнь в более 500 городах мира

Самые дорогие для жизни города в мире назвали эксперты. Соотвествующий рейтинг опубликовала компания NUMBEO. Для составления рейтинга эксперты проанализировали цены на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты и транспорт, средний чек в кафе и ресторанах, а также покупательную способность жителей.

ТОП-10 самых дорогих городов в мире

Гамильтон, Бермуды Базель, Швейцария Цюрих, Швейцария Цуг, Швейцария Лозанна, Швейцария Берн, Швейцария Женева, Швейцария Гонолулу, США Санта-Барбара, США Нью-Йорк, США

Рейтинг самых дорогих городов в мире. Фото: numbeo.com

В рейтинг вошли и пять украинских городов. Так, столица Украины город Киев занял 402 место, Одесса на – 442-м, Днепр – 445-м, Харьков – на 459-м, Львов – на 460-м.

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