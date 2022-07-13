Самые дорогие для жизни города в мире назвали эксперты. Соотвествующий рейтинг опубликовала компания NUMBEO. Для составления рейтинга эксперты проанализировали цены на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты и транспорт, средний чек в кафе и ресторанах, а также покупательную способность жителей.

ТОП-10 самых дорогих городов в мире

  1. Гамильтон, Бермуды
  2. Базель, Швейцария
  3. Цюрих, Швейцария
  4. Цуг, Швейцария
  5. Лозанна, Швейцария
  6. Берн, Швейцария
  7. Женева, Швейцария
  8. Гонолулу, США
  9. Санта-Барбара, США
  10. Нью-Йорк, США

Рейтинг самых дорогих городов в мире. Фото: numbeo.com
Рейтинг самых дорогих городов в мире. Фото: numbeo.com

В рейтинг вошли и пять украинских городов. Так, столица Украины город Киев занял 402 место, Одесса на – 442-м, Днепр – 445-м, Харьков – на 459-м, Львов – на 460-м.

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