Осторожно: квартирные аферисты. Как не потерять деньги при аренде жилья
С началом полномасштабного наступления россии украинцы объединились и начали как никогда поддерживать друг друга. Но, к сожалению, находятся и те, кто наживается на чужом горе. Например, обманывают людей, вынужденных бежать из горячих точек в более безопасные регионы Украины и искать жилье. Как предотвратить это и не стать жертвой квартирных аферистов, рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.
На что стоит обратить внимание при аренде жилья?
- Если вы обратились за помощью в аренде жилья в фирму. Офис очень простой и ничем не примичательный, а прием на самом высоком уровне.
- Вам предлагают жилье с хорошим ремонтом за бесценок.
- Вам предлагают подписать договор и оплатить деньги. Внимательно прочитайте документ, в нем может быть указано, что деньги вы платите не за аренду жилья, а за получение информационных услуг. Как правило, на такой договор сразу прикрепляют чек об оплате, прикрывая им назначение. По сути человек заплатит деньги за листок с адресом квартиры, а не за аренду. Причем то жилье может и не сдаваться.
«Если вовремя не заметили подвох – и деньги потеряете, и без квартиры останетесь. Аферисты сразу отправят вас по адресу забирать ключи от жилья, но, конечно, на встречу к вам никто так и не придет ни через час, ни через четыре. К сожалению, вернуть деньги не удастся – договор уже подписан», — отмечает Кристина Лебедь.
- Если вы снимаете жилье через интернет, вас подгоняют с решением и требуют предоплату, скорее всего вы общаетесь с аферистом. Вам говорят, что за такую цену квартиру заберут быстро, а вы можете пообещать и не приехать, поэтому владельцу жилья необходимо обезопасить себя. Что происходит дальше, легко догадаться – человек блокирует ваш номер телефона и не отвечает на звонки. Чтобы не остаться и без денег, и без жилья, не снимайте квартиру без предварительного осмотра и никогда не отправляйте предоплату прямо после телефонного разговора!
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