Ведущая «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь поделилась советами, как не попасться на крючок мошенников

С началом полномасштабного наступления россии украинцы объединились и начали как никогда поддерживать друг друга. Но, к сожалению, находятся и те, кто наживается на чужом горе. Например, обманывают людей, вынужденных бежать из горячих точек в более безопасные регионы Украины и искать жилье. Как предотвратить это и не стать жертвой квартирных аферистов, рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь пресс-служба

На что стоит обратить внимание при аренде жилья?

Если вы обратились за помощью в аренде жилья в фирму. Офис очень простой и ничем не примичательный, а прием на самом высоком уровне.

Офис очень простой и ничем не примичательный, а прием на самом высоком уровне. Вам предлагают жилье с хорошим ремонтом за бесценок.

Вам предлагают подписать договор и оплатить деньги. Внимательно прочитайте документ, в нем может быть указано, что деньги вы платите не за аренду жилья, а за получение информационных услуг. Как правило, на такой договор сразу прикрепляют чек об оплате, прикрывая им назначение. По сути человек заплатит деньги за листок с адресом квартиры, а не за аренду. Причем то жилье может и не сдаваться.

«Если вовремя не заметили подвох – и деньги потеряете, и без квартиры останетесь. Аферисты сразу отправят вас по адресу забирать ключи от жилья, но, конечно, на встречу к вам никто так и не придет ни через час, ни через четыре. К сожалению, вернуть деньги не удастся – договор уже подписан», — отмечает Кристина Лебедь.

Если вы снимаете жилье через интернет, вас подгоняют с решением и требуют предоплату, скорее всего вы общаетесь с аферистом. Вам говорят, что за такую цену квартиру заберут быстро, а вы можете пообещать и не приехать, поэтому владельцу жилья необходимо обезопасить себя. Что происходит дальше, легко догадаться – человек блокирует ваш номер телефона и не отвечает на звонки. Чтобы не остаться и без денег, и без жилья, не снимайте квартиру без предварительного осмотра и никогда не отправляйте предоплату прямо после телефонного разговора!

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