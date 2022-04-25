Действуют ли банки законно?

Два месяца продолжается масштабная военная агрессия РФ в Украине, многие украинцы потеряли работу, а некоторые и вовсе остались без жилья. В это сложное время многие сограждане рассчитывали на смягчение условий от банков, но тем не менее регулярно получают оповещения о необходимости погасить кредит. Юрист Инна Мирошничено рассказала в программе «Зірковий шлях», действует ли ваш банк законно, списывая деньги с кредитной карты.

«К сожалению, банки имеют право начислять проценты, – сказала Инна Мирошниченко в программе «Зірковий шлях». – В первые недели войны они объявили о моратории, что в течение этого времени не будут действовать кредитные договоры, но затем его отменили».

Юрист Инна Мирошниченко

По словам эксперта, важно понимать, как работает банковская система. Если люди не будут выплачивать проценты по кредитам, банки не смогут отдавать проценты по депозитам. Это негативно влияет на всю финансовую систему Украины, международный курс и национальную валюту. Поэтому банки насчитывают проценты, а люди уже самостоятельно решают, могут ли они внести указанную сумму.

«Война является форс-мажорной ситуацией, которая позволяет не выполнять обязательства по оплате. Но это не значит, что мы взяли миллион долларов и больше его не вернем, – прокомментировала адвокат в интервью каналу «Украина». – Это значит, что пока действует данное форс-мажорное обстоятельство (то есть идет война), мы можем не платить, если у нас нет возможности. Когда война закончится – мы обязаны внести указанную банком сумму».

Эксперт объяснила, что в течение всего этого времени банк имеет право начислять проценты. То есть они будут расти, потом война закончится, нам выставят счет, и мы увидим ту сумму, которую нужно внести.

«Выставляя вам счет, банк не нарушает закон. Если сейчас у вас нет возможности, вы можете не платить, – сказала Инна Мирошниченко. – Что касается кредитной карты, когда у вас есть средства на ней – банк понимает это как возможность оплачивать кредит, поэтому списывает их. То есть списать деньги, когда там ноль, невозможно».

Так работает кредитная линия, когда вы оформляете услугу онлайн. То есть средства списываются онлайн, поэтому вам не нужно каждый раз приходить в банк и оплачивать счета через кассу. Это было прекрасно в мирное время, но, к сожалению, не очень удобно сейчас.

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