Главное, не паникуйте!

Как спастись от пожара во время обстрелов? пресс-служба

Широкомасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже больше двух месяцев. Российские военные продолжают разрушать инфраструктуру и стреляют не только в стратегические объекты, но и в жилые дома, поэтому не редки пожары и спальных кварталах. В рубрике «Надежные советы» с Надеждой Матвеевой рассказали о том, что делать если во время обстрела произошел пожар в доме.

Что делать, чтобы спастись от пожара во время обстрелов?

Если в ваш дом попал снаряд и начался пожар, покиньте дом как можно скорее! Возможно, часть снаряда не взорвалась, и в огне она еще может это сделать. Главное – не паникуйте! Из-за паники жертв может быть гораздо больше. Если можете, наберите 101, 112. Но не рассчитывайте только на службы спасения, они могут приехать нескоро – пожаров в городах и селах очень много. Рассчитывайте на себя и соседей. Чтобы выйти из дома, проверьте, горячая ли дверь и ручка (делайте это внешней стороной руки). Если не горячая, открывайте дверь аккуратно (поток воздуха усиливает огонь, особенно если уже есть дым). Дышите через мокрую тряпку. Дверь за собой закройте. Так огонь немного сдержится и не будет какое-то время дальше распространяться по дому. В доме еще есть люди – думайте и о них. А особенно – о детях. Чтобы они не потерялись, ведите их не за руку, а впереди себя. Никаких лифтов! Если выйти вы не можете, потому что огонь уже в комнатах, попробуйте его потушить. Уже сейчас купите огнетушитель или принесите его в квартиру из машины. Можно взять влажную плотную ткань и накрыть огонь. Когда нет воды или загорелась проводка, огонь можно засыпать тем, что находится под рукой: землей из-под цветов, содой или даже стиральным порошком. Не удалось погасить – идите в наиболее отдаленную комнату и закройте дверь, чтобы огонь дольше вас не добрался. По возможности, облейте дверь водой. Если пламя в комнате нет, откройте окно и дышите воздухом, а также позовите на помощь. Если огонь в комнате уже есть – не делайте этого – пламя только разгорится. В таком случае лягте на пол, дышите через влажную ткань и ждите помощи. Прыгайте только если у вас 1-й или 2-й этаж! Выше – смертельно опасно. Также не спускайтесь с такой высоты по трубам или простыням или веревкам. Это может привести к падению и смертельным травмам.

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