Вопрос — ответ: как спастись от пожара во время обстрелов?
Главное, не паникуйте!
Широкомасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже больше двух месяцев. Российские военные продолжают разрушать инфраструктуру и стреляют не только в стратегические объекты, но и в жилые дома, поэтому не редки пожары и спальных кварталах. В рубрике «Надежные советы» с Надеждой Матвеевой рассказали о том, что делать если во время обстрела произошел пожар в доме.
Что делать, чтобы спастись от пожара во время обстрелов?
- Если в ваш дом попал снаряд и начался пожар, покиньте дом как можно скорее! Возможно, часть снаряда не взорвалась, и в огне она еще может это сделать.
- Главное – не паникуйте! Из-за паники жертв может быть гораздо больше. Если можете, наберите 101, 112. Но не рассчитывайте только на службы спасения, они могут приехать нескоро – пожаров в городах и селах очень много. Рассчитывайте на себя и соседей. Чтобы выйти из дома, проверьте, горячая ли дверь и ручка (делайте это внешней стороной руки).
- Если не горячая, открывайте дверь аккуратно (поток воздуха усиливает огонь, особенно если уже есть дым). Дышите через мокрую тряпку. Дверь за собой закройте. Так огонь немного сдержится и не будет какое-то время дальше распространяться по дому. В доме еще есть люди – думайте и о них. А особенно – о детях. Чтобы они не потерялись, ведите их не за руку, а впереди себя. Никаких лифтов!
- Если выйти вы не можете, потому что огонь уже в комнатах, попробуйте его потушить. Уже сейчас купите огнетушитель или принесите его в квартиру из машины. Можно взять влажную плотную ткань и накрыть огонь. Когда нет воды или загорелась проводка, огонь можно засыпать тем, что находится под рукой: землей из-под цветов, содой или даже стиральным порошком.
- Не удалось погасить – идите в наиболее отдаленную комнату и закройте дверь, чтобы огонь дольше вас не добрался. По возможности, облейте дверь водой. Если пламя в комнате нет, откройте окно и дышите воздухом, а также позовите на помощь. Если огонь в комнате уже есть – не делайте этого – пламя только разгорится. В таком случае лягте на пол, дышите через влажную ткань и ждите помощи. Прыгайте только если у вас 1-й или 2-й этаж! Выше – смертельно опасно. Также не спускайтесь с такой высоты по трубам или простыням или веревкам. Это может привести к падению и смертельным травмам.
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