Узнайте, каким будет последний месяц весны в Украине

Какой будет погода в мае 2022: прогноз синоптика pixabay.com

В мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и периоды осадков, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет дождливой. Об этом рассказал "Телеграфу" синоптик Владимир Деркач.

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По словам синоптика, он наблюдает за проявлениями погоды в Украине 17 лет. Поэтому уверен, что в мае 2022 года осадки будут приходить волнами с перерывом в два-три дня. Но они будут несильными, а между дождливыми днями ожидается комфортная погода.

Также он утверждает, что первое незначительное похолодание ожидается после 10 мая. Уже после 20-х чисел мая погода ненадолго наладится – придет тепло, но периодически будут дожди.

До конца мая погода не принесет на всю территорию страны настоящего летнего тепла, но будет приятной. Деркач отмечает, что высокая вероятность осадков сохранится в течение почти всей последней декады месяца.

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