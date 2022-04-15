Если родственники и друзья оказались в зоне боевых действий и с ними нет связи

Что делать, если нет связи с родными: советы психолога unsplash.com

Война в Украине продолжается уже почти два месяца, ВСУ освободили несколько регионов, однако в восточных и южных областях все еще ведутся бои. У многих остались там остались родные и друзья, а также мужчины и женщины военные, которые обороняют нашу страну. Особенно страшно, когда до них нельзя дозвониться несколько дней. Психолог Светлана Арефния в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» дала советы, как правильно поступить в подобной ситуации.

Психолог Светлана Арефния прес-служба

1. Перестаньте фантазировать и накручивать себя, думая, что произошло что-то плохое.

«Наш мозг работает так, чтобы заполнить пустоту. То есть когда у нас нет информации, мы начинаем что-то додумывать, искать какие-то ответы, – пояснила психолог Светлана Арефния. – Прежде всего успокойтесь и дайте себе время. Останавливайте себя от подобных фантазий».

2. Максимально займите себя тем, что можете сделать на данный момент. Например, распространяйте информацию в соцсетях, звоните людям, которые могут помочь, ищите группы, чаты на данную тему.

3. Не оставайтесь в одиночестве, рядом с вами обязательно должен быть близкий человек.

«Очень многие замыкаются в себе, в своих переживаниях, в результате начинают накручивать себя еще больше», – пояснила психолог в интервью для канала «Украина».

4. Не молчите о том, что произошло, общайтесь с теми, кто оказался в похожей ситуации.

«Узнайте, кто нашел своих близких, как они это сделали, настраивайте себя на положительный результат. К примеру: «Я понимаю, что может быть по-другому, но я верю в то, что все будет хорошо», – посоветовала эксперт. – Потому что вера нас очень усиливает и поддерживает».

5. Настройте себя на длительные поиски.

«Необходимо реалистично смотреть на ситуацию и понимать: все может затянуться, – прокомментировала Светлана Арефния. – Информация может быть разной. Просто нужно не ограничивать себя по времени».

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