Полтора месяца в Украине продолжается война, которая кардиально изменила рассклад жизни не только взрослых, но и детей. Доктор Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною» рассказал, как говорить с детьми о войне, что делать, чтобы вернуть их к обычной жизни. По словам эксперта, во время войны взрослым следует быть конструктивными и говорить с детьми не так, как раньше.

«Прежде всего должен отметить то, что в подобные моменты с детьми должны говорить только те, кому они доверяют по-максимуму. У моих внуков хорошие тесные отношения с родителями, поэтому о войне говорил с ними не я. Главное, во время такого разговора – сохранять спокойствие и называть вещи своими именами», – рассказал доктор Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский посоветовал не забывать, что дети во многом копируют взрослых, поэтому родителям важно держать себя в руках. Также не стоит отказываться в это время от учебы, бытовых дел, поскольку во время войны работает главный закон педагогики, когда взрослые учат чему-то своих детей.

Несмотря на то, что война — трудный экзамен как морально, так и физически, важно постепенно возвращаться к привычным делам и развлечениям. Что стоит вернуть в свою жизнь?

«Если это безопасно – ходите в парки, скверы или зоопарки. Более того, старайтесь по возможности возвращаться к привычкам мирной жизни – к прогулкам, общению, играм. А еще не лишним будет убрать из общения с детьми слово «война», лучше говорить о добре», – советует доктор Комаровский.

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