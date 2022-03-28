Пособие для переселенцев: как получить помощь от государства
Украинцы, которые из-за военных действий вынуждены были выехать из своих домов, могут получить финансовую помощь от государства. Соответствующее решение разработало Министерство социальной политики и его поддержал Кабмин. Ivona расскажет, кто имеет право на получение помощи, где ее оформить и сколько можно получить денег.
Кто может получить финансовую помощь от государства?
Получить помощь могут украинцы, которые переехали из временно оккупированной территории в Крыму и областях, где ведутся активные боевые действия. Речь идет о: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и г. Киева. Помощь также автоматически получат внутренне перемещенные лица, которые получали помощь от государства по состоянию на 1 марта 2022 года.
Как получить финансовую помощь от государства?
- Стать на учет как внтуренеперемещенное лицо и получить справку.
- Подать заявление на получение помощи на проживание. Это можно сделать в структурнх подразделениях по вопросам социальной защиты населения, в исполнительных органах гордских и районных советов, ЦНАП.
- К концу месяца соответствующая опция подать заявление появится в "Діє".
Помощь на проживание: размеры и как будут выдавать
Помощь будет предоставляться в следующих размерах:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен в месяц,
- для других лиц – 2000 гривен в месяц.
Выплата будет проводиться через «Ощадбанк» на банковский счет, который получатель указал в заявлении о помощи. Финансовая помощь будет оказываться ежемесячно, начиная с месяца обращения на весь период введения военного положения и один месяц после его прекращения или отмены.
«Сейчас мы ожидаем, что за предоставлением помощи на проживание обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Это мамы с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью, у которых с собой один чемодан вещей. Им нужна всесторонняя помощь. Поэтому мы предложили, а правительство согласилось с нашим предложением в своем решении, чтобы размер полученного пособия на проживание не учитывался при исчислении совокупного дохода семьи при предоставлении всех других видов социальных пособий, предоставляемых с учетом дохода. Поэтому я прошу всех, кто переехал из опасных населенных мест и нуждается в помощи, регистрироваться как внутренне перемещенные лица и обращаться за помощью.
Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать согласно с тем, что вам подсказывает совесть», — прокомментировала Марина Лазебная.
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