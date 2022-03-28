Живя в сильном напряжении и желая помочь всем, можно растратить все ресурсы. Психолог Анна Фесенко рассказывает, что делать, чтобы этого не произошло

Больше месяца в Украине продолжается война. Это отразилось на психоэмоциональном и физическом состоянии людей. Миллионы людей живут в стрессе, это не позволяет им конструктивно и адекватно реагировать на происходящее и принимать корректные решения. Что делать, если нужно работать и как быть продуктивным работником во время войны Ivona узнала у психолога Анны Фесенко.

Анна Фесенко, психолог пресс-служба

Стресс: что это такое и как он влияет на человека

Когда человек долгое время находится в тревогах за прошлое, настоящее и будущее, он теряет контакт с собой и реальностью, поэтому в такой ситуации, для того чтобы быть эффективным в жизни и на работе, нужно вернуть опору на себя, на реальность, на жизнь, которая есть здесь и сейчас. Поскольку многие ежедневно находятся в стрессовом состоянии, нужно разобраться, что такое стресс, какие последствия могут быть и как из этого состояния выходить.

Стресс – это состояние организма, которое характеризуется эмоциональным и физическим напряжением, вызванным воздействием различных неблагоприятных факторов. Стресс может быть благоприятным – эустресс, в результате которого повышается функциональный резерв организма, происходит его адаптация, а может быть и негативным – дистресс, который отрицательно воздействует на организм человека и во время войны мы все находимся как раз в дистрессе (далее по тексту – стресс) который разрушительно влияет на следующие жизненные сферы:

Физическая – страдает сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, опорно-двигательная, половая системы,

Эмоциональная – тревога, беспокойство, печаль, тоска, приступы беспричинной паники, раздражительность, эмоциональный упадок, суицидальные мысли, депрессия, отсутствие интереса к жизни.

Поведенческая – невнимательность, пассивность, предпочтение с помощью алкоголя или наркотиков снимать стрессовые состояния.

Эмоциональная – ухудшение памяти, навязчивые негативные мысли, затрудненная концентрация внимания, рассеянность, сложно самоорганизоваться.

Существует три стадии стресса:

Стадия тревоги, которая сообщает, что произошло некое действие и организм на него реагирует, происходит мобилизация силы для того, чтобы справиться с происходящим. Именно на этой стадии человек способен выполнить большой объем работы. Сопротивления (адаптации) – стадия, когда организм сопротивляется, то есть дает ответную реакцию на то, что произошло. Истощение – характеризуется тем, что приспособиться к стрессовой ситуации не удалось либо же стрессогенный фактор не пропал. Это стадия переутомления, поскольку наши ресурсы ограничены, они не просто закончились, а перешли возможный их предел. И на этой стадии ярко выражен постоянный неконтакт человека с собственными потребностями. Резко снижаются интеллектуальные и энергетические ресурсы организма, падает иммунитет, организм работает на износ.

Период прохождения этих стадий для каждого человека индивидуален, но на сегодняшний день многие люди уже пребывают в третьей стадии и это серьезная встряска для организма, которая чревата также психосоматическими заболеваниями.

Как привести в норму свое психическое состояние: упражнения от психолога

Для начала нужно отрегулировать свое психическое состояние, потому что ваша личная продуктивность в работе зависит от того, находитесь ли вы в состоянии внутренней ровности и сколько у вас жизненной энергии, для этого можно использовать следующие приемы:

Метод переключения. Можно взять для работы какой-либо предмет. Сначала его рассматривая подробно описать, потом потрогать руками, желательно с закрытыми глазами, вслух проговаривая тактильные ощущения, после чего как бы стать этим предметом и описать жизнь этого предмета.

Метод генерации творческих импульсов – импровизация с употреблением абсурдных элементов. Можно взять любой предмет и придумать его назначение в разных абсурдных вариантах, например: что можно делать очками? Очками можно расчесывать собаку, или строить дом, или разговаривать с селедкой, или использовать как флаг и так можно продолжать до чувства достаточности;

Дыхательные практики. Можно практиковать любые дыхательные практики, которые вам нравятся, они способствует эмоциональному выравниванию.

Физическая активность, поскольку контакт с телом очень важен сейчас. Можно через физические действия высвобождать негативные эмоции – побить подушку, разбить посуду, порвать ткань.

Методы мышечного расслабления - йога, горячая ванная с морской солью и/или с аромамаслами, массаж, самомассаж.

Соприкосновение с природой, прогулки, работа в саду, на огороде, уход за комнатными растениями.

Погружение в красоту – рассматривать окружающий мир с фиксацией на красоте.

Психогигиена, нужно ограничить поступающую к вам негативную информацию и перестать такой информацией «инфицировать» других людей.

Ароматерапия.

Хобби.

Как быть эффективным в работе?

Важно в это особое время не требовать от себя «совершенства» в выполнении работы, понятие «золотой середины» уместно как никогда. Не ругать себя за ошибки, наоборот, разрешите себе ошибаться, это снимет излишнее напряжение. Составьте список приоритетов в работе – это залог продуктивности. Планируйте свой рабочий день и придерживайтесь расписания. В состоянии стресса достаточно сложно сохранить фокусировку на высоком уровне, обычно люди становятся невнимательными и рассеянными, поэтому важно просить о поддержке коллег, чтобы перепроверять выполнение работы во избежания ошибок. Наладить взаимодействие с коллегами с целью помощи и поддержки друг друга.

Включение в рабочие процессы во время войны может стать для вас тем фактором, который будет переключать вас из негативных мыслей и состояний в более конструктивные и возможно вам могут прийти новые решения рабочих вопросов, новый взгляд на организацию деятельности, поскольку нужно помнить, что в каждой тяжелой ситуации всегда есть потенциал, главное его осознать и реализовать.

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