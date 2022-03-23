Социологи опросили украинцев и узнали, чем они будут заниматься после войны

Война в Украине длится уже четыре недели, но украинцы все так же уверены в победе, что даже уже строят планы на жизнь после войны. О том, чем планируют заниматься граждане Украины после победы – узнали эксперты социологической группы «Рейтинг» во время опроса проведенного 19 марта 2022 года.

Чем планируют заниматься украинцы после войны:

55% опрошенных украинцев хотят путешествовать по Украине или посетить родных и друзей. Это желание выглядит возможность засвидетельствовать свое отношение и «обнять» страну, ценность которой повысилась вместе с ценой, которую приходится платить за то, что мы — граждане Украины.

49% респондентов размышляют, как получить дополнительное образование, а 38% — освоить новую профессию.

27% мечтают после войны открыть свое дело, 21% — пойти новую работу.

25% после войны хотят завести домашнего любимца. Эксперты заявляют, что так проявляется желание заботиться, получать теплые эмоции и окружать себя жизнью.

«Почти все хотят или остаться дома, или вернуться домой. Это не история о свободном выборе, чтобы желание жить в другой стране, даже при наличии сейчас определенных возможностей это сделать. Выбор без выбора не бывает привлекательным, поэтому желание вернуться в дом понятно. Возвращение в дом – это как возвращение к себе, возможность себя не потерять и если и сделать выбор по изменениям, то по собственной воле, а не по принуждению», — отмечают в пресс-службе.

Планы покинувших свой город отличаются от оставшихся. Уехавшие больше хотят путешествовать по стране и гораздо больше хотят получить дополнительное образование или новые знания (61% против 47%), освоить новую профессию (51% против 35%) и открыть свое дело (40% против 23%) – этот вынужденный отъезд сформировал активную позицию по жизни после войны, желания перемен и развития.

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