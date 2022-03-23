Артисты опубликовали видео из Одессы, на котором украинцы грузят мешки с песком

Участники американской группы Bon Jovi поддержали украинцев и восхитились стойкостью одесситов.

На своей странице в Facebook опубликовали видео, на котором жители Одессы наполняют мешки песком, которыми потом будут укреплять городские объекты. Примечательно, что люди работают под, пожалуй, самую известную песню группы It’s my life. На набережной установили барабаны, и барабанщик задает темп работы.

«Это те, кто стоит на своем. Одесса, Украина. Слава Украине!» — подписали Bon Jovi публикацию.

Поклонники группы поблагодарили музыкантов за поддержку и написали, как восхищаются народом Украины.

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