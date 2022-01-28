Почему не снятся сны и стоит ли с этим что-то делать?

Что значит, если не снятся сны depositphotos.com

Сновидения – не полностью изученная учеными тема. Хоть известно, откуда берутся сны, пока не совсем ясно, зачем они нужны людям. Ivona попыталась разобраться, что такое сновидения и что значит, если они совсем не снятся.

Сны: откуда берутся и есть ли в них польза

Во время сна наш организм переключается между фазами быстрого и медленного сна. Самые яркие и запоминающиеся сновидения мы видим во время фазы быстрого сна (когда наши глаза под веками начинают интенсивно двигаться, а дыхание учащается и становится нерегулярным). Первая фаза быстрого сна длится около 10 минут, остальные ближе к утру становятся дольше.

В периоды длинного сна бывают сновидения, но они очень простые, неяркие и отрывочные.

Считается, что все наши сны даже самые странные основаны на воспоминаниях, чувствах и образах, которые мы видели во время бодрствования. Тем не менее, ученые еще не выяснили, зачем людям нужны сновидения. Согласно одному из объяснений – сны помогают нам справиться с эмоциями и разобраться в окружающем мире.

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Почему не снятся сны: причины

Отсутствие сновидений не всегда показатель каких-либо заболеваний, но иногда может о них свидетельствовать.

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Вы их забываете. Многим снятся сны, но они их забывают, когда просыпаются. За всю ночь сны снятся в среднем около двух часов. Чаще всего люди запоминают тот сон, который снился перед пробуждением, также на запоминаемость влияет насколько сон был ярким и конкретным. Как мы писали, сновидения в фазах медленного сна очень размытые, поэтому хуже запоминаются.

Многим снятся сны, но они их забывают, когда просыпаются. За всю ночь сны снятся в среднем около двух часов. Чаще всего люди запоминают тот сон, который снился перед пробуждением, также на запоминаемость влияет насколько сон был ярким и конкретным. Как мы писали, сновидения в фазах медленного сна очень размытые, поэтому хуже запоминаются. Ваш возраст старше 60 лет. Количество сна и быстрого сна с возрастом уменьшается, поэтому люди перестают видеть сновидения.

Количество сна и быстрого сна с возрастом уменьшается, поэтому люди перестают видеть сновидения. Сонное апноэ – нарушение сна с прерыванием дыхания. Стоит проверить свое здоровье, если вы резко перестали видеть сны.

– нарушение сна с прерыванием дыхания. Стоит проверить свое здоровье, если вы резко перестали видеть сны. Нарколепсия – неврологическое расстройство, вызывающее приступы дневной сонливости.

– неврологическое расстройство, вызывающее приступы дневной сонливости. Вы употребляете антидепрессанты, алкоголь, никотин и кофе перед сном. Антидепрессанты способствуют более глубокому сну, а кофеин – бессоннице.

Как вернуть сновидения?

Профессор медицинской школы Гарвардского университета Роберт Стикголд считает, чтобы запомнить свои сновидения можно попробовать сделать три эти вещи:

После пробуждения остаться в постели, находиться в состоянии спокойствия и попытаться вспомнить сон. Вы находитесь между состояниями сна и бодрствования, поэтому можете вспомнить, что вам снилось. Выпить три стакана воды перед сном. Вы будете просыпаться, чтобы сходить в туалет. Просыпаться вы будете в конце фазы быстрого цикла, когда снятся самые запоминающиеся сны, так что как раз сможете запомнить, что вам снилось. Повторите про себя перед погружением в сон, что вы хотите запомнить свое сновидение. Тогда вы будете просыпаться и пытаться сразу вспомнить, что вам снилось.

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