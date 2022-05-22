Атмосфера дома во многом зависит от ароматов. Как правильно подобрать ароматизатор для дома и сделать его своими руками

В непростое военное время почти все из нас лишены привычных радостей: милых домашних безделушек, украшений дома по сезонам или домашних ароматов, которые в мирное время можно было покупать и менять, не особо ощущая нагрузку на семейный бюджет. Сегодня многие вынуждены затянуть пояса потуже, да и магазинов с приятными домашними мелочами значительно меньше. А ведь атмосферу дома создает зачастую аромат и так хочется ощущать во всем доме ароматы мира, покоя и будущего. Мы подобрали простые способы создания аромата своими руками, которые по-настоящему работают.

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1. Домашние растения

Высаженная на подоконнике лаванда, базилик, розмарин и прочие душистые цветы и травы подарит вашему жилищу уют и приятный аромат. К тому же зелень можно использовать в кулинарии, а несъедобные цветы обогащают комнату кислородом. Если к садоводству душа не лежит, ситуацию может исправить букет свежих душистых цветов.

ТОП-6 ароматов для дома своими руками pinterest.com

2. Помандер

“Жизнь“ помандера (в переводе с французского - душистое яблоко) недолговечна, поэтому менять его приходится чаще, чем другие естественные ароматизаторы. Однако атмосфера, созданная с его помощью определенно стоит затраченных усилий. Для того чтобы изготовить помандер вам потребуется апельсин, яблоко, лимон, грейпфрут или мандарин и несколько бутонов сушеной гвоздики, корица, бадьян, ваниль. В фруктах при помощи зубочистки делаются небольшие отверстия, в которые вставляются (или всыпаются) пряности. Таким образом получается помандер - необычного вида фрукт, источающий приятный аромат специй, яблок и цитрусовых. Помандеров можно сделать несколько и украсить ими стол к приходу гостей.

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3. Попурри

Выполняют и декоративную и ароматическую функцию. В чашу или вашу выкладываются лепестки или целые бутоны сухих цветов (розы, ромашки, ноготков и пр., на ваш вкус), сушеные корочки цитрусовых, коричные палочки, звездочки бадьяна и пр. Сверху наносится несколько капель любимого эфирного масла, чтобы усилить естественный запах попурри. Когда композиция начнет выдыхаться, ее можно “освежить“ новой порцией эфирного масла.

ТОП-6 ароматов для дома своими руками pinterest.com

4. Саше

Такой способ ароматизации стоит выбрать для небольшого закрытого пространства: шкафа или кладовой. В мешочки из натуральной ткани вшиваются душистые травы, специи или ватные диски, пропитанные любимыми аромамаслами или духами. Затем саше подвешивают в неприметном месте или подкладывают на полки шкафа между бельем. Своим приятным запахом саше могут не только поддерживать уютную атмосферу в доме, но и избавить от некоторых насекомых. К примеру, запах лаванды отпугивает моль.

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5. Диффузор

Его можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется стеклянная бутылочка, бамбуковые шпажки (их обычно используют для приготовления шашлыка), растительное масло, эфирное масло и спирт (или водка). Растительное масло - основа для домашнего диффузора, поэтому его необходимо брать, с расчетом, что оно покроет 1/3 длины шпажки. На 100 мл растительного масла в среднем необходимо всего 25 капель эфирного. Их заливают в емкость и тщательно перемешивают, затем добавляют 2-3 чайных ложки алкоголя (для ускорения процесса ароматизации) и еще раз перемешивают. Жидкость для ароматизации готова. Теперь в нее необходимо вставить бамбуковые палочки. От их количества зависит интенсивность запаха: больше шпажек - гуще аромат.

ТОП-6 ароматов для дома своими руками pinterest.com

6. Аромакамни

Да-да, вы можете самостоятельно приготовить… Камни! Да непростые, а источающие тонкий аромат, освежающий всю комнату. Ингредиенты: мука (600 г), соль (1 кг), кукурузный или картофельный крахмал (5 ст. л.), горячая вода (200 мл), пищевой краситель и эфирные масла. Сухие ингредиенты высыпают в емкость, перемешивают, заливают горячей водой с красителем. После вымешивания должно получиться крутое тесто их которого и формируются будущие камушки. Выложите их на противень, выстеленный пергаментом, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. На каждый камень нанесите 2-3 капли эфирного масла и оставьте их до полного высыхания (твердости). Затем аромакамни можно разложить по дому в неприметных местах или составить из них декоративную композицию. Когда запах начнет ослабевать, «освежите» его при помощи новой порции эфирного масла.

Как выбрать эфирное масло?

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Все зависит от того, какую комнату вы желаете ароматизировать, или какой цели вы желаете достичь при помощи ароматерапии.

Для кухни подойдут запахи базилика, лимона, бергамота, корицы и кофе.

Для гостиной - сандал, белый чай, жасмин и лотос.

Для кабинета - цитрусовые.

Для ванной комнаты - ненавязчивые смеси цветочных масел.

Поднимут настроение, успокоят и снимут тревожность эфирные масла герани, мяты, розмарина и цитрусовых, кедра, лаванды и аниса. Бергамот, апельсин, мята и грейпфрут - взбодрят и избавят от усталости.

ТОП-6 ароматов для дома своими руками pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как благоустроить дом по фэншуй.

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