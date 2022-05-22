Как ароматизировать дом своими руками - 6 советов, которые работают
В непростое военное время почти все из нас лишены привычных радостей: милых домашних безделушек, украшений дома по сезонам или домашних ароматов, которые в мирное время можно было покупать и менять, не особо ощущая нагрузку на семейный бюджет. Сегодня многие вынуждены затянуть пояса потуже, да и магазинов с приятными домашними мелочами значительно меньше. А ведь атмосферу дома создает зачастую аромат и так хочется ощущать во всем доме ароматы мира, покоя и будущего. Мы подобрали простые способы создания аромата своими руками, которые по-настоящему работают.
Читайте также: Какие сладости нужно есть в военное время
1. Домашние растения
Высаженная на подоконнике лаванда, базилик, розмарин и прочие душистые цветы и травы подарит вашему жилищу уют и приятный аромат. К тому же зелень можно использовать в кулинарии, а несъедобные цветы обогащают комнату кислородом. Если к садоводству душа не лежит, ситуацию может исправить букет свежих душистых цветов.
2. Помандер
“Жизнь“ помандера (в переводе с французского - душистое яблоко) недолговечна, поэтому менять его приходится чаще, чем другие естественные ароматизаторы. Однако атмосфера, созданная с его помощью определенно стоит затраченных усилий. Для того чтобы изготовить помандер вам потребуется апельсин, яблоко, лимон, грейпфрут или мандарин и несколько бутонов сушеной гвоздики, корица, бадьян, ваниль. В фруктах при помощи зубочистки делаются небольшие отверстия, в которые вставляются (или всыпаются) пряности. Таким образом получается помандер - необычного вида фрукт, источающий приятный аромат специй, яблок и цитрусовых. Помандеров можно сделать несколько и украсить ими стол к приходу гостей.
Читай также: Как стирать вещи из секонд-хенда? Пошаговая инструкция
3. Попурри
Выполняют и декоративную и ароматическую функцию. В чашу или вашу выкладываются лепестки или целые бутоны сухих цветов (розы, ромашки, ноготков и пр., на ваш вкус), сушеные корочки цитрусовых, коричные палочки, звездочки бадьяна и пр. Сверху наносится несколько капель любимого эфирного масла, чтобы усилить естественный запах попурри. Когда композиция начнет выдыхаться, ее можно “освежить“ новой порцией эфирного масла.
4. Саше
Такой способ ароматизации стоит выбрать для небольшого закрытого пространства: шкафа или кладовой. В мешочки из натуральной ткани вшиваются душистые травы, специи или ватные диски, пропитанные любимыми аромамаслами или духами. Затем саше подвешивают в неприметном месте или подкладывают на полки шкафа между бельем. Своим приятным запахом саше могут не только поддерживать уютную атмосферу в доме, но и избавить от некоторых насекомых. К примеру, запах лаванды отпугивает моль.
Читай также: Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
5. Диффузор
Его можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется стеклянная бутылочка, бамбуковые шпажки (их обычно используют для приготовления шашлыка), растительное масло, эфирное масло и спирт (или водка). Растительное масло - основа для домашнего диффузора, поэтому его необходимо брать, с расчетом, что оно покроет 1/3 длины шпажки. На 100 мл растительного масла в среднем необходимо всего 25 капель эфирного. Их заливают в емкость и тщательно перемешивают, затем добавляют 2-3 чайных ложки алкоголя (для ускорения процесса ароматизации) и еще раз перемешивают. Жидкость для ароматизации готова. Теперь в нее необходимо вставить бамбуковые палочки. От их количества зависит интенсивность запаха: больше шпажек - гуще аромат.
6. Аромакамни
Да-да, вы можете самостоятельно приготовить… Камни! Да непростые, а источающие тонкий аромат, освежающий всю комнату. Ингредиенты: мука (600 г), соль (1 кг), кукурузный или картофельный крахмал (5 ст. л.), горячая вода (200 мл), пищевой краситель и эфирные масла. Сухие ингредиенты высыпают в емкость, перемешивают, заливают горячей водой с красителем. После вымешивания должно получиться крутое тесто их которого и формируются будущие камушки. Выложите их на противень, выстеленный пергаментом, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. На каждый камень нанесите 2-3 капли эфирного масла и оставьте их до полного высыхания (твердости). Затем аромакамни можно разложить по дому в неприметных местах или составить из них декоративную композицию. Когда запах начнет ослабевать, «освежите» его при помощи новой порции эфирного масла.
Как выбрать эфирное масло?
Читай также: Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
Все зависит от того, какую комнату вы желаете ароматизировать, или какой цели вы желаете достичь при помощи ароматерапии.
Для кухни подойдут запахи базилика, лимона, бергамота, корицы и кофе.
Для гостиной - сандал, белый чай, жасмин и лотос.
Для кабинета - цитрусовые.
Для ванной комнаты - ненавязчивые смеси цветочных масел.
Поднимут настроение, успокоят и снимут тревожность эфирные масла герани, мяты, розмарина и цитрусовых, кедра, лаванды и аниса. Бергамот, апельсин, мята и грейпфрут - взбодрят и избавят от усталости.
Ранее мы рассказывали, как благоустроить дом по фэншуй.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona в Facebook