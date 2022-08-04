Что такое "Зеленая карта" для украинских водителей в Европе и как ее получить

За месяцы полномасштабной войны сотни тысяч украинок вынужденно уехали в Европу. В первые недели многие страны разрешали въезд без каких-либо страховок. Однако сейчас полис автогражданской ответственности «Зеленая карта» вновь снова стал обязательной.

Что такое «Зелена карта»?

Принцип действия полиса такой же, как в украинской "Атвогражданке"»: полис позволяет избежать штрафов и значительных финансовых расходов в случае ДТП в чужой стране и возмещает ущерб потерпевшей стороне. «Зеленая карта» действует в 48 странах мира. Хоть это и заграничное страхование, но оформить его просто, где бы вы сейчас ни находились – например, в один клик на сайте украинской страховой компании ARX .

Как правильно выбрать полис?

Выбирайте страховую компанию, имеющую право заключать международные договоры автострахования. В Украине это всего 11 компаний. Приобрести «Зеленую карту» можно и в иностранных страховых компаниях, но за границей стоить будет дороже. Например, в Польше карта стоит 40 евро в 1 месяц. В Германии цена полиса на 12 месяцев стартует от 900 евро, в месяц от 150 евро.

Кроме того, важно понимать, будет ли поддержка в случае ДТП, можно ли обратиться за помощью. Многие компании продают полис без каких-либо дополнительных опций, в случае неприятностей разбираться вы будете только с иностранной компанией, что очень часто приводит к серьезному дополнительному стрессу.

ARX в «Зеленой карте» предлагает своим клиентам услугу “Автоконсьерж” - круглосуточную помощь на родном языке. Если вы попали в ДТП, можно связаться с компанией по телефону или в приложении MyARX. Кроме того, со компания предложит ​​техническую помощь на дороге или с эвакуацией авто

Как лучше купить страховку?



Конечно, самый удобный и быстрый способ — это онлайн.В ARX онлайн-оформление занимает 5 минут – достаточно перейти по ссылке. Полис после онлайн-оформления приходит на мейл, но в ARX советуют по возможности его распечатать, потому что у каждой страны свои требования, и кто-то может отказаться принимать только электронную форму.

Действие полиса начинается через 24 часа после приобретения.

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Что делать, еcли вы все-таки попали в ДТП?



В случае ДТП за границей действуйте по Европротоколу

Алгоритм действий:

• зафиксировать место дорожно-транспортного происшествия с помощью фото- или видеосъемки;

• вызвать полицию или составить со вторым участником ДТП Европротокол;

• получить справку полиции об обстоятельствах ДТП;

• при наличии вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, передать другому участнику ДТП (потерпевшему) фотокопию или копию этой карты;

• сообщить в течение 15 (пятнадцати) дней своей страховой компании о наступлении ДТП любым способом связи, указанном в карточке

Учитывайте, что за границей размер возмещения зависит от законов страны наступления ДТП. В каждом государстве установлены определенные лимиты по страховым выплатам, согласно

Безопасных всем путешествий!