Алгоритм действий в случае автомобильной аварии в разных странах Европы, по дорогам которой сегодня ездят многие украинские беженцы

На днях Евросоюз официально признал действительными права украинских водителей. Водительское удостоверение «европейского образца» принимается во всех странах ЕС и с ним можно не только пересекать границы, а и свободно перемещаться по дорогам. Кстати, обменять «старые» права на новый образец, по словам пресс-службы МВД, можно в сервисных центрах МВД. В странах ЕС сейчас большое количество украинцев, бежавших от войны, развязанной РФ 24 февраля 2022 года. Итак, как действовать в случае ДТП в разных странах ЕС?

ГЕРМАНИЯ

фото: vectors icon: pexels.com

1. Включить мигающую световую сигнализацию («аварийку») и надеть светоотражающий жилет. Жилеты для водителя и пассажиров должны храниться в салоне. Нельзя выключать фары и габаритные огни, особенно в темное время суток.2. Внимательно наблюдая за движением, осторожно покинуть салон со стороны ближайшего отбойника. Если машина остановилась на обочине или на правой полосе, водитель должен покидать салон через правую пассажирскую дверь, чтобы не попасть под проезжающие мимо машины. Пассажирам на задних сиденьях следует поступать так же. После этого водитель и пассажиры по возможности должны оставаться за отбойником. При остановке на левой полосе выходить нужно с левой стороны. В таком случае ждать прибытия спасателей и полиции нужно будет между раздельными отбойниками посреди автобана.Перебегать через проезжую часть на обочину небезопасно для жизни! Остаться в машине тоже нельзя.3. Установить треугольный знак аварийной остановки на расстоянии не менее 150 метров от места аварии. Идти к месту установки знака и возвращаться назад следует за отбойником. Знак нужно нести перед собой, чтобы вас было лучше видно.4. Вызвать спасателей, если есть пострадавшие. Для этого нужно позвонить по номеру 112 или дойти до ближайшей стойки экстренной связи на автобане (Notrufsäule).5. Если машина или несколько машин блокируют проезжую часть, необходимо обязательно вызвать полицию по номеру 110 или из-за стойкой экстренной связи. Дорожная полиция обозначит место ДТП световыми сигналами или специальными табло, а также позаботится о дальнейших необходимых действиях.6. В случае необходимости — оказать первую помощь пострадавшим.7. Обмениваться данными о страховке с другими участниками аварии, сделать фото/видеофиксацию места аварии и повреждения автомобилей, заполнить Европейский отчет о ДТП (Европротокол) (Europäischer Unfallbericht).От вызова полиции на место можно отказаться, если на это согласны все участники ДТП, никто не получил серьезных травм и машины не блокируют проезжую часть. Обязательно следует вызывать полицию при тяжелых телесных повреждениях и авариях со смертельным исходом.Даже если речь идет о незначительной царапине на лаке, но кто-то из участников аварии настаивает на вызове полиции для составления протокола, он имеет на это полное право. В последнем случае другие участники ДТП обязаны оставаться на месте аварии. Плата за выезд полиции не взимается. Однако на месте сотрудники полиции могут выписать штрафы за нарушение правил, если вы не указали место ДТП, не съехали на обочину после легкого ДТП или убрали важные следы аварии до прибытия полиции. Размер штрафа — от 30 евро.

ПОЛЬША

фото: Kaboompics, pexels.com

1. Проверьте, есть ли пострадавшие. Все ДТП в Польше делятся на две категории:• Kolizja drogowa – событие, в результате которого нет пострадавших.• Wypadek – ДТП, имеющие последствия с причинением вреда жизни или здоровью людей.• Если пострадавшие есть, но в зависимости от тяжести повреждений (например, когда пострадавшему была предоставлена ​​только первичная помощь или он был выписан из больницы в течение двух дней) событие может быть квалифицировано как Kolizja drogowa или Wypadek. Если есть подозрения о пострадавших, нужно вызывать скорую помощь по номеру 999.2. Если стороны не возражают, произведите фото/видеофиксацию места аварии и повреждений ТС.3. Разблокируйте проезд. Невыполнение обязанности участника ДТП освободить проезжую часть, если нет пострадавших, — нарушение, за которое может налагаться штраф от 150 злотых.4. Вызвать полицию. Обязательно вызвать полицию, если есть пострадавшие (Wypadek), когда неясно, кто виновник ДТП, если у одного из участников нет полиса обязательного страхования или «Зеленой карты». Вызвать полицию можно по локальным номерам 997 или 986 либо по общеевропейскому номеру 112, единственному для всех спецслужб.5. В случае отсутствия необходимости вызвать полицию и если все участники ДТП согласны с обстоятельствами и виной, заполнить бланк Европротокола (Wspólne oswiadczenie o zdarzeniu drogowym).При этом по польскому законодательству заполнение этого бланка не является обязательным. Wspólne óswiadczenie o zdarzeniu drogowym может быть написано от руки в свободной форме. Главное — чтобы оно содержало следующую информацию: данные участников ДТП и их договоров страхования, время и место ДТП, описание ДТП, повреждения автомобилей, схема произошедшего, виновник аварии, подписи обоих участников ДТП.

РУМЫНИЯ

фото: pexels.com

1. В случае если ДТП повлекло травмы или человеческие жертвы, а также если в нем задействовано более двух транспортных средств, необходимо срочно связаться с дорожной полицией и службой спасения по номеру 112.

2. Принять меры по оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия, не передвигать задействованные в ДТП транспортные средства до приезда полиции.

3. По прибытии следовать указаниям офицеров полиции, которые в случае необходимости должны предоставить услуги переводчика.

4. Если в ДТП участвовало не более 2 транспортных средств и стороны пришли к взаимному соглашению относительно виновника происшествия, участники аварии могут проехать в территориальные полицейские органы по разбору ДТП, где оформляют необходимые документы для обращения в страховую компанию, или оформить ДТП с помощью Европротокола на месте.

ИТАЛИЯ

фото: JÉSHOOTS, pexels.com

1. Необходимо в любом случае оставаться на месте происшествия, надеть светоотражающий жилет, осмотреть место происшествия, включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки в 50 метрах от места происшествия (100 метров на автобане), если есть возможность — сделать фото/видеофиксацию места происшествия и зафиксировать его координаты или номер дороги, направление, текущий километр.

2. В случае если есть раненые — прежде всего оказать первую помощь, при необходимости вынести их из опасной зоны. Вызвать карабинеров по номеру 112 или полицию по номеру 113, неотложную скорую помощь по номеру 118. Не перемещать автомобили до прибытия полиции.

3. Вызывать карабинеров или полицию на место происшествия не нужно в случае отсутствия потерпевших. В этом случае и при наличии согласия, кто является виновником происшествия, участники аварии могут оформить ДТП с помощью Европротокола.

4. Если ДТП оформляли представители полиции, они должны выдать на руки копии всех документов о ДТП – Европротокол или справку.



ИСПАНИЯ

фото: pexels.com

1. В случае серьезного ДТП (значительные повреждения автомобилей, имущества третьих лиц, а также пострадавшие или погибшие) обязательно вызвать полицию и/или скорую помощь по общеевропейскому номеру экстренных служб 112.2. Перед тем как покинуть автомобиль, обязательно надеть светоотражающий жилет. За его отсутствие в Испании предусмотрен отдельный штраф. Включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки минимум в 50 метрах от места аварии. Не перемещайте автомобили до прибытия полиции, кроме случаев, когда это может привести к более тяжелым последствиям.3. Немедленно оказать пострадавшим первую помощь в пределах своих знаний и умений. В случае подозрения на травмы головы, шеи, позвоночника ни в коем случае не перемещать пострадавшего.4. При наличии тяжелых пострадавших, кроме обращения к скорой помощи, следует вызвать на место происшествия сотрудников локальной полиции местного муниципалитета (Policia Local), а на общих дорогах (национальные трассы, региональные дороги, автобаны) — Национальной дорожной гвардии (Guardia Civil Tráfico).5. Если ДТП носит незначительный характер (оценочно, при согласии всех участников ДТП, если нет пострадавших и ущерб для имущества незначителен), водители должны самостоятельно заполнить сообщение о ДТП, Европротокол (Declaración amistosa de accidente).6. Каждый участник имеет право указать свои замечания к обстоятельствам ДТП. Имеет смысл также сделать фото/видео фиксацию места происшествия, расположение автомобилей, их повреждение, дорожные знаки.7. В случае ДТП с тремя или более участников такая форма сообщения (Европротокол) заполняется на каждого из двух участников, при этом на обратной стороне в произвольной форме указываются данные всех участников события. Вызов полиции в таком случае обязателен.8. Особенностью Испании может считаться большое количество ДТП, в которых участники пытаются покинуть место происшествия. В таком случае обязательно запишите номер автомобиля, обратитесь в полицию. Не откладывайте оформление сообщения о ДТП (Европротокол) на более позднее время, поскольку второй участник может покинуть место происшествия и в дальнейшем отрицать свое участие в ДТП.

Читайте также: Новые правила: Евросоюз поменял систему регистрации на границах

БОЛГАРИЯ

фото: pexels.com

1. Прежде всего выясните, есть ли пострадавшие в результате ДТП. Если есть пострадавшие или погибшие, следует немедленно вызвать полицию и/или скорую помощь по общеевропейскому номеру экстренных служб 112 или по номеру дорожной полиции 165, полиции – 166. Отдельный номер скорой помощи — 150.

2. Оцените состояние пострадавших и по возможности окажите первую помощь.

3. Сотрудники полиции в Болгарии выезжают на место ДТП только в случаях, когда есть пострадавшие, в результате ДТП осложнено движение, есть подозрения, что кто-то из участников ДТП находится в состоянии опьянения, в ДТП принимает участие автомобиль, перевозящий опасный груз, в ДТП принимают участие более двух автомобилей, создана опасность движения других автомобилей (например, дорога залита маслом или фрагментами груза), в ДТП принимает участие автомобиль с неболгарскими номерами. Поэтому в Болгарии рекомендуем вызывать полицию во всех случаях.

4. Тем не менее в случае легкого ДТП и если другой участник ДТП не возражает, закон разрешает составить сообщение о ДТП (Европротокол) – «Двустранен констативен протокол» (ДКП), каждый из экземпляров которого должен быть составлен без ошибок с заполнением всех реквизитов и обязанностей. Он должен быть подписан обоими участниками ДТП.



ЧЕХИЯ

фото: pexels.com

1. Выясните, есть ли пострадавшие в результате в ДТП. При необходимости вызовите спасательную службу по общеевропейскому номеру экстренных служб 112 или скорую помощь по номеру 155.

2. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Минимальное расстояние для установки знака аварийной остановки – 100 метров от автомобиля на автобане или 50 метров, если ДТП произошло на других дорогах. В пределах населенных пунктов расстояние может быть меньше. Обязательно наденьте светоотражающий жилет.

3. В случае необходимости окажите первую помощь пострадавшим.

4. Если ДТП произошло на автобане (автомагистрали), обязательно сойдите с проезжей части дороги на ее правую сторону за отбойник.

5. Если в случае необходимости освобождения проезда для транспорта необходимо переставить автомобиль, это разрешается делать, но обязательно отметьте первоначальное положение автомобилей — сфотографируйте или отметьте мелом. Общая рекомендация — сделать максимально подробную фотофиксацию места происшествия.

6. Закон Чешской Республики обязывает вызвать полицию на место ДТП (по телефонам 112 или 156) только в следующих случаях: если есть пострадавшие или погибшие люди, если ущерб, оцениваемый участником ДТП, нанесенный автомобилям, превышает 100 тысяч чешских крон, если участникам ДТП не удалось договориться о том, кто виноват в ДТП, если один из участников покинул место аварии или если вы обнаружили свой автомобиль поврежденным на стоянке, если пострадало другое имущество (забор дома, дорожный знак, отбойник, припаркованный автомобиль и т. п.), если автомобили не могут продолжить движение самостоятельно, если нанесен ущерб окружающей среде (есть риск попадания технических жидкостей из автомобилей в водоем или почву).

7. Если полицию вызывать не требуется и все участники ДТП согласны с тем, кто является виновником, можно составить общее сообщение о ДТП или Evropský záznam o dopravní nehodě (Европротокол).

8. Закон не обязывает водителей иметь при себе бланки Европротокола. Они лишь упрощают оформление ДТП. Приемлемо также оформление сообщения в произвольной форме на листе бумаги. Обязательно наличие двух копий, подписи всех участников ДТП, указание по содержанию всей информации так, как бы использовался бланк, и схематического изображения картины события.



ВЕНГРИЯ

фото: pexels.com

Прежде всего выясните, есть ли пострадавшие в результате в ДТП. В случае необходимости вызывайте спасательную службу по общеевропейским номерам экстренных служб: скорая помощь — 104, пожарные — 105, полиция — 107. На всех автобанах Венгрии каждые два километра установлены аварийные телефоны, по которым можно вызвать экстренные службы отдельно или по их общему номеру 112. Установите знаки аварийной остановки на расстоянии от 15 до 30 метров от автомобилей. Не перемещайте автомобили и не убирайте обломки, так как это может изменить картину ДТП. Приступите к составлению сообщения о ДТП (Европротокол). Особенно если авария произошла в отдаленной местности и полиции понадобится несколько часов, чтобы добраться до места происшествия, это поможет избежать дальнейших недоразумений. Такой бланк представители полиции обычно добавляют в собственный протокол. В случае производства по делу ДТП будут использоваться оба документа — составленный участниками ДТП и составленный представителями полиции. Картина ДТП в обоих документах должна совпадать. При заполнении Европротокола в Венгрии не обязательно все участники ДТП должны вносить одинаковые сведения про обстоятельства аварии, заполнение Европротокола не является признанием вины — это лишь описание обстоятельств аварии с целью ускорения ее урегулирования в дальнейшем. Все участники ДТП должны получить копии всех записей и протоколов. Обычно эти документы выдаются в течение 15 дней. Особое внимание в Венгрии уделяется авариям с животными. Если пострадало домашнее или фермерское животное, обязательно вызывайте полицию. Это также может иметь последствия в виде гражданского иска к водителю от владельца животного.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала СК ARX