Как определить ребенка в детский садик в Польше и какие для этого нужны документы

С 24 февраля 2022 года Украина мужественно сражается с российскими оккупантами, которые пришли «освобождать» нашу землю, уничтожая наши города, убивая мирное население, разрушая детские сады и школы. Война, которую развязала РФ, вынудила более миллиона украинских детей искать пристанище на чужбине. И самым близким и гостеприимным соседом оказалась Польша — страна, которая приютила около полутора миллионов украинских матерей и детей. Здесь не только радушно принимают украинских беженцев, обеспечивая их кровом, окружая теплом и заботой, но и позволяют украинским детям посещать детские сады и школы наравне с польскими. Сотрудница нашей редакции помогала устраивать в польский сад четырехлетнего Давида — сынишку своей подруги, которую вместе с двумя детьми она вывезла в Польшу.

фото: Ольга Красникова. Украинский Давид на польской земле

В детский сад в Польше сегодня ребенка можно устроить совершенно бесплатно: дошкольные учреждения в этой стране не требуют дополнительных расходов. Начинать искать садик лучше в том районе, в котором нашла временное пристанище мама малыша: как и в Украине, в приоритете сады по месту жительства. Можно смело заходить в ближайший сад, говорить: «Мы из Украины, хотим поговорить с директором».

«Нам повезло, нас очень радушно приняла директор ближайшего детского сада, — рассказывает мама Давида Ольга. — Для оформления попросили только документ на ребенка (паспорт или свидетельство о рождении) и документ матери. Никаких справок о здоровье, обходных листов или справок о прививках не спрашивают». Пока мама беседует с директором, ребенка забирают воспитатели познакомиться. Как правило, в группах уже есть несколько украинских детей, поэтому малышу не будет одиноко. Оформление происходит очень быстро: мама пишет заявление о приеме в сад — достаточно ее паспортных данных, имейла и телефона. Поскольку заявление — форма, в которую нужно вписать необходимую информацию, языкового барьера нет. Также можно оформить разрешение на тех, кто кроме мамы будет забирать ребенка (подруга мамы, бабушка и т. д). Важно понимать, что братику или сестре до 18 лет ребенка не отдадут — только взрослому.

фото: Ольга Красникова. Так выглядит типичный детский сад

Стандартное расписание – с 6 утра до 16:30, в это время можно приводить и необходимо забрать ребенка. Конечно, можно забрать и позже, но это по личной договоренности.

Первые несколько дней за малышом нужно приходить перед дневным сном — для лучшей адаптации, потом в 15:00 и уже после недельного пребывания — как всех. Поскольку в Польше по-прежнему существуют достаточно строгие ковидные правила, сменную одежду и обувь нужно приносить каждый день с собой, а вот свои игрушки следует оставлять дома. Взять «поиграть» игрушки из сада не позволят в связи с постоянной дезинфекцией.

фото: Ольга Красникова. Интерьер уютный и без изысков

«Конечно, у нас пока небольшие проблемы с едой, все же меню несколько отличается от украинского, — говорит Ольга. — Но Давид приходит из сада довольный и идет туда с удовольствием. К нему, как и к другим украинским детям, относятся с особым вниманием и любовью».

Приблизительное меню на день в польском детском саду:

Завтрак: хлеб с маслом, с паштетом, с сыром. Яичница или молочный суп.

Обед: крем-суп из овощей, картошка, рис, лазанья, компот.

Полдник: круассан, печенье.

Дневной отдых — с 13 до 14

Все оформление ребенка в детский сад заняло не больше двух часов, а языковой барьер преодолевается с помощью интернет-переводчика и понятными, схожими с украинскими польскими словами.

Читайте также: Как перевозить домашних животных в эвакуацию за границу

Если не получится попасть в ближайший садик, не нужно отчаиваться. Свободное место найдется непременно, нужно запастись терпением. «Я обошла четыре садика, пока не попала в «Гномы» (так называется сад в польском городе Катовице, в который ходит Давид), — говорит Настя, мама пятилетней Алисы, которая пару дней назад приехала из Киева. — Нам до садика идти около двух километров, но это не имеет значения. Главное — моя Алиса будет пристроена, и я могу искать себе работу, чтобы нас содержать». Если вы приехали в Польшу и решили здесь переждать до тех пор, пока в нашей стране не восстановится мир, детские сады Польши гостеприимно примут вашего ребенка.