Главные правила сбора четвероногого друга в эвакуацию и что необходимо иметь с собой в дорогу

Многие мирные украинцы вот уже вторую неделю выезжают из Украины в надежде спастись от зверств российской армии, которая вторглась в Украину 24 февраля, повторив путь гитлеровской Германии. Женщины, дети, старики оставляют свои дома, своих близких, взяв в эвакуацию самое ценное: детей и домашних любимцев.

И если с детьми вопрос понятен, многие не знают, примут ли их домашних любимцев на чужбине и что необходимо иметь для эмиграции четвероногих.

фото: Александр Понур. В ожидании жизни без русских бомб

Прежде всего нужно понимать, что обеспечить проживание на чужбине проще всего кошкам и собакам. Попугаи, черепахи, даже хомяки и крысы требуют более специфического ухода, который не всегда можно обеспечить в лагере для беженцев, куда поселяют наших соотечественников. Поэтому всех специфических любимцев лучше поручить тем, кто остается на родине. Кошек и собак можно взять с собой в эвакуацию, где их примут с хозяевами. Итак, что обязательно должно быть у каждого четвероногого друга.

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Переноска. Для кошек и маленьких пород собак она обязательна, для средних и больших пород собак необходимо предусмотреть намордник и плотный поводок. Даже если ваш миролюбивый хаски в жизни никого не укусил, в стрессовой ситуации он может повести себя агрессивно. Порой на границе приходится стоять часами с такими же любимцами других людей. Нервозность, множество других собак, стресс — то, к чему не готовы и чего не понимают домашние любимцы.

Кошек из переноски доставать не рекомендуется вовсе: какими бы спокойными они ни были, среди толпы незнакомых людей и животных может произойти всякое.

«Самым трудным было успокаивать моих двух французских бульдогов в очереди. Мы стояли около 10 часов на границе, псы нервничали, потом засыпали на чемоданах, мерзли. Поскольку порода специфическая и намордник не надеть, приходилось все время успокаивать и держать их на руках. Собаки дрожали, отказывались есть, пить, ходить в туалет и даже передвигаться (приходилось переносить на руках десятикилограммовых песиков)», — рассказывает Александр Понур, перешедший границу Польши.

Вкусняшки и минимум корма. Первое время животные есть не будут, а вот самые любимые лакомства помогут им прожить первые дни в эмиграции. В каждом пункте для беженцев, в каждом лагере есть всевозможный бесплатный корм для собак и кошек. Поэтому запасаться провизией не обязательно.

Документы. Паспорта прививок, родословные и награды брать не обязательно, но желательно. При переходе границы никаких документов на животных или прививки не спрашивают. Поэтому если вы в спешке забыли ветеринарный паспорт, животное на границе бросать не стоит — его пропустят. Сделать же плановую прививку в другой стране можно без проблем: в ветеринарных клиниках четвероногих беженцев принимают так же, как и двуногих — доброжелательно и с пониманием.

фото: Александр Понур. Беженство — это тяжело

О чем не стоит переживать. О том, что вас с четвероногим любимцем не примут, заставят его бросить или оставят на границе. Европейцы животных любят и относятся к ситуации с искренним понимаем. Правда, нужно понимать, что далеко не все хозяева квартир, которые могут предоставлять свое жилье беженцам, примут вас с любимцем: во многих домах просто нельзя держать животных. Правда, чаще это относится к содержанию собак. Поэтому единственная трудность, с которой есть вероятность столкнуться, — не сразу поселиться в хорошие условия. А вот в лагерях и центрах для беженцев любимцев примут с радостью.

Решив переходить границу с четвероногим другом, главное — не бросать его на произвол судьбы. Лучше оставить друзьям или родственникам дома, чем выбросить на полпути.