Садовый дом королевы Елизаветы в Сандрингеме был выставлен на Airbnb за несколько часов до ее смерти

За несколько часов до того, как королева Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, садовый домик в ее поместье Сандрингем был выставлен на продажу на Airbnb.

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Отметим, что королева и ее семья уже много лет проводят рождественские и новогодние праздники в поместье Сандрингем, и обычно она произносит свою ежегодную рождественскую речь из поместья. Королевская семья владеет домом с 1862 года.

В листинге Airbnb отмечается:

«Это очаровательное убежище в Норфолке, принадлежащее Ее Величеству Королеве, расположенное в самом сердце ее любимого загородного поместья Сандрингем и самое близкое к самому Сандрингемскому дому поместье; красивые сады, в которых он находится».

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В доме четыре спальни и две ванные комнаты, что дает достаточно места для восьми гостей. Домашние животные тоже разрешены! Не похоже, что какие-либо даты доступны, но, как сообщается, стоимость за ночь составляет 400 долларов.

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