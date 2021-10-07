Почему маленькие принцы всегда ходят в шортах и когда детям из монарших семей разрешают есть за одним столом со взрослыми

Представители монарших семей являются самыми консервативными личностями в мире. Они всегда следуют традициям своих предков. Даже в таких вопросах, как воспитание королевских отпрысков. Кормят ли грудью будущих наследников престола и во сколько лет принцы и принцессы начинают изучать иностранные языки, читайте далее в нашей подборке самых необычных фактов о воспитании детей из монарших семей.

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Грудное вскармливание поддерживается в современных королевских семьях. Но традиция является относительно новой так, как ранее при дворах были кормилицы. Считается, что в Британии первой кормить детей грудью решила Елизавета II, а позже ее примеру последовали невестки, дочь и внучки.

Дети Елизаветы II и принца Филиппа instagram.com/theroyalfamily

Соска. Родители из монарших семей никогда на публике не дадут ребенку соску. Тоже самое касается различных игрушек. В монарших семьях считается, что если маленькие принцы или принцессы плачут при посторонних людях, то они еще не готовы к общению. Поэтому их тут же уводят с мероприятия. Успокоением детей в основном занимается няня.

Поведение за столом. Королевских наследников начинают обучать пользованием столовыми приборами, как только это позволяет мелкая моторика. Причем малышей учат резать не только мясные блюда, но и бананы и даже арбуз. А чтобы дети не расставляли в разные стороны локти их заставляют зажимать подмышками салфетки или книги.

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Вместе со взрослыми дети начинают ест с 12-летнего возраста. До этого они разделяют трапезу только со своими сверстниками в отдельной комнате и под присмотром воспитателей. Кейт Миддлтон и принц Уильям часто нарушают эту традицию. Герцогиня обожает готовит с сыновьями и дочерью, поэтому они все вместе садятся за стол.

Королевская семья Великобритании instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Коляска. Многие современные родители уверены, что именно папа должен взять на себя роль «управителя» детской коляски. Однако, в монарших семьях другое мнение по этому поводу. Едва ли вы где-нибудь встретите фото, где принц или король гуляет с коляской. Детский транспорт находится в распоряжении только мамы.

Крестины. В Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии все еще существует традиция, согласно которой с 1841 года детей крестят в одном и том же платье.

Крестины сына принца Гарри и Меган Меган Маркл instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Шорты в любую погоду. Вы наверняка замечали, что принц Джордж и принц Луи часто появляются на публике в шортах, даже если на улице стоит поздняя осень. Дело в том, что ранее брюки считались атрибутом не только взрослых мужчин, но и представителей среднего класса. Поэтому мальчиков из аристократичных семей одевали в шорты или короткие бриджи. Когда на улице очень холодно, принцам разрешалось дополнить наряд длинными гольфами или колготами.

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К 6-летнему возрасту наследники престолов не только знают все буквы алфавита, но даже пишут небольшие сочинения. К тому же они умеют считать до ста и решать простые задачки. Кроме того, во многих королевских семьях детей с раннего возраста обучают иностранным языкам. Так, например, правнуки Елизаветы II в три года начали осваивать испанский.

Правнуки Елизаветы II и принца Филиппа instagram.com/theroyalfamily

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