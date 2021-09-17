Певец рассекретил, что подарил жене за рождение дочери.

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"Она мне дарила детей. А я ей на рождение доченьки Агаты подарил весьма приличные сережки", — поделился Меладзе.

Популярный исполнитель Валерий Меладзе признался, что подарил супруге Альбине Джанабаевой по случаю рождения их третьего совместного ребенка. В апреле у звездной пары появилась дочь Агата. В интервью программе "29 вопросов от "Люкс ФМ" 56-летний артист рассекретил, что купил жене очень дорогие серьги.

Также Валерий рассказал, в чем, по его мнению, состоит секрет счастливого брака. По словам певца, самое важное в отношениях — это уважение.

"Любовь — это очень важно, но люди должны еще и уважать друг друга. У каждого из нас есть какие-то свои ценности. Иногда они кажутся смешными, если это не твои ценности, а твоего любимого человека. Но к этому надо относиться с уважением. И к ценностям, и к комплексам и даже недостаткам. Нельзя требовать друг от друга абсолютного совершенства", — отметил Меладзе.

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