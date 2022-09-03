84-летняя звезда сериала "Грейс и Фрэнки" сообщила о своей болезни в Instagram

Известная американская актриса и звезда многих фильмов и сериалов 84-летняя Джейн Фонда лечится от рака. Знаменитость сообщила о своем состоянии у себя на странице в Instagram.

По словам кинозвезды, она уже начала курс химиотерапии и настроена оптимистично, ведь ее вид рака поддается лечению:

«Итак, мои дорогие друзья, у меня есть кое-что личное, чем я хочу поделиться. У меня диагностировали неходжкинскую лимфому, и я начала химиотерапию. Это очень хорошо поддающийся лечению рак. 80% людей выживают, так что мне очень повезло».

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Она добавила, что ей повезло «иметь медицинскую страховку и доступ к лучшим врачам и лечению», признав, что у нее есть привилегия знаменитости иметь такой доступ.

«Мне также повезло, потому что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения. Я понимаю, и это болезненно, что я имею привилегию в этом. Почти каждой семье в Америке приходилось иметь дело с раком в тот или иной момент, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое получаю я, и это неправильно. Нам также нужно больше говорить не только о лечении, но и о причинах, чтобы мы могли их устранить. Например, люди должны знать, что ископаемое топливо вызывает рак. Как и пестициды, многие из которых основаны на ископаемом топливе, как мой», — написала актриса.

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Также Джейн написала, что проходит химиотерапию в течение 6 месяцев и довольно хорошо справляется с лечением.

«Рак — учитель, и я обращаю внимание на уроки, которые он преподносит мне. Одна вещь, которую он уже показал мне, это важность сообщества. О росте и углублении своего сообщества, чтобы мы не были одиноки. И рак вместе с моим возрастом — почти 85 лет — определенно учит важности адаптации к новым реалиям», — добавила она.

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К слову, Фонда затронула тему важности защиты климата:

«Мы переживаем самое важное время в истории человечества, потому что от того, что мы делаем или не делаем прямо сейчас, будет зависеть, каким будет будущее, и я не позволю раку помешать мне делать все, что в моих силах, используя все средства в моем наборе инструментов, и это во многом включает в себя продолжение создания сообщества Fire Drill Fridays и поиск новых способов использования нашей коллективной силы для внесения изменений. Приближаются промежуточные сроки, и они не имеют никакого значения, поэтому вы можете рассчитывать на то, что я буду рядом с вами, когда мы наращиваем нашу армию защитников климата».

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