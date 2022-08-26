Узнайте, почему актер хотел себя убить

Звезда «Трансформеров» Шайа Лабаф рассказывает о темных временах в своей карьере и о том, как он думал о самоубийстве.

36-летний американский актер столкнулся с некоторыми юридическими проблемами в последние годы после участия в автомобильных авариях, эмоционального взрыва на бродвейском шоу и судебного иска о сексуальных побоях и нападении. Шайа также был уволен из фильма «Не волнуйся, дорогая» режиссера Оливии Уайлд.

«На данный момент я ядерный. Никто не хочет со мной разговаривать, включая мою мать. Мой менеджер не звонит. Агент не звонит. Я больше не связан с бизнесом», – сказал Шиа в интервью.

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Также кинозвезда признался, что в то время думал о самоубийстве:

«У меня на столе был пистолет. Меня здесь не было. Я больше не хотел жить, когда все это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал — такой стыд, что забываешь, как дышать. Вы не знаете, куда идти. Вы не можете выйти на улицу и съесть что-то вроде тако».

Также знаменитость добавил, что у него было желание удержаться на плаву. Он принял католицизм во время подготовки к своей роли в фильме «Падре Пио».

«Теперь я знаю, что Бог использовал мое эго, чтобы привлечь меня к себе. Отвлекая меня от мирских желаний. Все это происходило одновременно. Но у меня не было бы стимула сесть в машину и поехать в монастырь, если бы я не думал: «О, я спасу свою карьеру», — сказал он.

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