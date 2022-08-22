Гэри Бьюзи предъявили многочисленные обвинения в сексуальных преступлениях и домогательствах после инцидента на съезде фильмов ужасов «Мания монстров» в Нью-Джерси

78-летнему актеру Гэри Бьюзи, получившему номинацию на «Оскар» за роль в фильме «История Бадди Холли», были предъявлены обвинения по двум пунктам. Его обвинили в преступном сексуальном контакте четвертой степени и сексуальных домогательствах.

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Полиция отреагировала на сообщение о сексуальном насилии в отеле Doubletree в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси, в выходные с 12 по 14 августа. Лейтенант полиции городка Черри-Хилл Роберт Шейнеманн сказал Philadelphia Inquirer, что обвинения касаются «контакта, речь шла о прикосновениях».

По данным полиции, было «множество жалоб» на поведение Бьюзи на съезде. Представители Бьюзи пока никак не прокомментировали ситуацию.

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