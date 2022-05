Американский режиссер Кэри Фукунага, который работает волонтером в Украине, попал в сексуальный скандал. Режиссера "бондианы" и сериала "Настоящий детектив" обвиняют минимум три молодые актрисы в "неуместных сексуальных домогательствах", сообщает The Wrap.

Все началось с того, что Фукунага в сторис Instagram прокомментировал новость о том, что дело Роу против Уэйда (относительно законности абортов), вероятно, будет отменено: "Тем временем в Америке Верховный суд собирается подтолкнуть нас к еще на один шаг приблизиться к войне с самими собой… узаконив войну против прав женщин", – написал он.

После чего Рэйчел Винберг, 23-летняя актриса и фигуристка, сразу же опубликовала скриншот истории Фукунаги, добавив: "Итак, он опубликовал это сегодня. И меня это бесит, потому что он буквально не заботится о женщинах. Он их только травмирует. Я разговаривала со многими девушками. Да пошел ты, Кэри".

Кэри Фукунага попал в сексуальный скандал Скриншот

Девушка сообщила, что режиссер воспользовался их 20-летней разницей и начал принуждать ее к романтическим отношениям сразу, как только ей исполнилось 18 лет. Они вместе работали над рекламой для Samsung. Несколько лет Кэри и Рэйчл были близки, однако спустя три года пара рассталась.

Рэйчел также утверждала, что люди, близкие к Фукунаге, хорошо осведомлены о том, что он поддерживает отношения с молодыми женщинами:

В свою очередь 24-летние актрисы-близнецы Ханна и Кейлин Леш, известные по психологической черной комедии "Маньяк" на Netflix, заявили, что режиссер в 2018 году, когда им было по 20 лет. В течение трех лет после этого Фукунага якобы преследовал их обоих, приглашая провести с ним время в Лондоне, пока он работал над фильмом "Не время умирать", а затем – на своей ферме во время карантина. Они сказали, что Фукунага также пригласил себя в их семейный дом в Пенсильвании.

По их словам, в какой-то момент все трое сидели в джакузи, где мужчина спросил сестер, девственницы ли они и будут ли они когда-нибудь участвовать в сексе втроем, предположив, что инцест — это нормально, "если все стороны согласны с этим". Тогда девушки отказались от такого предложения, которое их "привело в ужас".

In this together.❤️ We want to thank every one of you who has reached out to us with love and support. It means more than you know and has validated our decision to speak up in spite of fear. Our DMs are always open and we want you to know that we are here for all of you, too. pic.twitter.com/rSFzsyEnCG