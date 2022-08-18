Как выглядят муж и дочь «мамы Сердючки» Инны Белоконь
Редкие фото из семейного архива
В Сети неоднократно ходили слухи, что Андрей Данилко так и не женился якобы из-за безответной любви к Инне Белоконь, которая известная всем украинцам по образу мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны.
Читайте также: Сколько платят мировые звезды своим телохранителямКоллеги по сцене знакомы около 30 лет. Впервые они пересеклись на занятиях по самодеятельности в конце 80-х годов. Между тогда еще 16-летним Андреем и 21-летней Инной дружба завязалась практически сразу. Белоконь поддерживала будущую звезду во время создания «Театра пародий Андрея Данилко» и играла в его спектаклях.
Свою любовь Инна также встретила около 30 лет назад. 53-летняя актриса замужем за своим ровесником Олегом. У пары свой бизнес — они разводят породистых собак.
В браке у супругов родился один ребенок — дочь Яна. Известно, что девушка закончила в 2015 году Полтавский коммерческий техникум, и продолжила учебы за границей — в Польше.
Ivona решила показать, какие фото Инна Белоконь постит в соцсетях со своим мужем и дочерью.
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