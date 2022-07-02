Продюсер заявил, что у Украины нет шансов победить Россию, назвал «виновников» войны и признался, что он «русский человек»

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш, который долго молчал о войне и прятался в Грузии, высказался об Украине, украинском правительстве, украинцах, беженцах, коллегах и жене, которая считает его предателем. Он вышел в 1,5-часовой эфир в Instagram, где признался, что считает себя русским человеком, а все высказывания по поводу поиска украинского в себе объяснил тем, что просто хотел понравиться публике.

Читайте также: Юрий Бардаш планирует переехать в РФ и получить российское гражданство: подробности

По словам артиста, ему стыдно за интервью прошлого года о «поиске украинства в себе», ведь такое сказать его уговорила команда. Также он заявил, что от него отвернулась команда, которая «ела с его рук», жена и колеги, которые «рекламируют войну» своими концертами и сбором денег для ВСУ. По словам Бардаша войной руководит Запад, а медиа намеренно начали «раскручивать и раскачивать» людей и их ненависть к россиянам.

«С 24 февраля, когда «пошли удары», медиа намеренно начали «раскручивать и раскачивать» людей. Просто раскручивали маховик ненависти в обществе, максимально, с каждым днем. Вместо того, чтобы двум народам – я сейчас говорю не о политиках – народ, простой народ, вместо того, чтобы вместе начать плакать, как одни в Украине, так и другие в России, вместе плакать, потому что это адская боль, все, происходящее украинцы стали называть россиян свинособаками. Началась жара: «вы твари», – сказал продюсер.

Читайте также: Wellboy разорвал контракт с продюсером Юрием Бардашем: названа причина

Бардаш заявил, что украинцев обманули убеждением о победе «великой и могущественной» России, ведь Европа не поможет, так как воевать не собирается, они только «сбрасывает кэш», который сразу же разворовывается. Также он оскорбил украинских военнослужащих, которые жертвуют своей жизнью и здоровьем, чтобы спасти украинцев от приступной и жестокой оккупации:

«О правительстве украинском все понятно, для них «Украина превыше всего», это их клановая группировка, они все держатся, сидят на своих местах и понимают, что им «торба», соответственно – раскачиваем народ, бросим его в топку перед собой, и они защитят. Это все, технологи включились, народ «муууу!», понеслось рубилово". «Какое ВСУ? Это пацаны, которые ни сном, ни духом у себя в селах жили, коровам хвосты крутили. Их просто схватили, вот это наше ВСУ сейчас – и в топку. Матери просто сошли с ума от горя. Все, нет пацанов, нет никого «Что происходит? Наши артисты: «Поможем, поможем!», – заявил Бардаш.

К слову, Бардаш признался, что не получил российского гражданства, а все ети утверждения его бывших колег всего лишь слухи. Вся команда, которая работала с продюсером, отвернулась от него, а его это расстраивает, ведь он перед войной вложил деньги в украинские проекты. Также от него отвернулась жена Елизавета, которая считает его изменником и запрещает прикасаться к их дочери.

Читайте также: После скандального интервью Юрий Бардаш попал в базу "Миротворца"

Также продюсер считает, что в последующие месяцы Украину ждет потеря территорий и гибель людей. Украинских женщин, которым пришлось покинуть страну, спасаясь от прилетов ракет, он назвал «проститутками». И в заключение заявил, что «мы все будем вместе, все будем крепким дружеским народом, и ни одна падаль на планете нас не победит. Мы – русские люди».

«Давайте поймем, что будет происходить с беженцами там, когда уже все, женщин в проститутки наших всех – а зарабатывать надо? Надо. Бабы красивые наши? Красивые. Оправдать адвокатурой личной все что угодно можно? Можно. Кормить детей надо? Надо», – добавил музыкант и привел пример капитуляции Японии во время Второй мировой.

Вам будет интересно почитать на Ivona: