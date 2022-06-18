Wellboy разорвал контракт с продюсером Юрием Бардашем: названа причина
Популярный украинский певец Антон Вельбой, более известный как Wellboy, заявил о прекращении сотрудничества со своим продюсером Юрием Бардашем. Артист намекнув, что причиной разрыва контракта стала молчаливая позиция экс-наставника. Об этом исполнитель хитов "Гуси" и "Вишні" заявил на своей странице в Instagram, опубликовав видео, в котором поблагодарил продюсера за работу, помощь и знания.
«Хочу поблагодарить Юрия. За то, что он вкладывал в меня все это время, учил меня многим вещам. Но ведь надо идти дальше, двигаться. Нужно жить, надо петь», – сказал певец.
Также под видео исполнитель написал несколько строчек в стихах, которые посвятил Юрию:
«Війни, телевізори,
І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори,
Шкода за неньку, Україну і культуру!
І за дядь Юру…»
Отметим, что Юрий Бардаш пересиживает полномасштабную войну России против Украины в Грузии и не планирует возвращаться на Родину, несмотря на призывы и просьбы Антона.
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