Сам же артист гастролирует по Европе, собирая деньги ВСУ

Украинский исполнитель Иван Дорн, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, рассказал, где сейчас находится его семья.

В интервью YouTube-каналу «Вся такая Монгайт» артист рассекретил, что его супруга, дизайнер интерьеров Анастасия Новикова, вместе с дочерью Василисой и сыном Иваном живет в столице Франции. Дорн добавил, что уже месяц не был с родными так, как в апреле отправился в благотворительный концертный тур по Европе в поддержку Украины.

«Живу в Париже. Ну как живу… Я там месяц уже не появлялся. Приехал на две недели из Барселоны и сразу уехал концерты давать. А жена с детьми сейчас там, организовывает все по документам, административные вопросы, проездные, квартиры, переезды. Ну она прям супер справляется. У нас дети ходили во французский лицей в Киеве», — поделился певец.

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