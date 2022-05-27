Мировые артисты, которые неожиданно поддержали Украину во время своих концертов
На днях все западные и украинские СМИ облетела новость о том, что известный английский исполнитель Гарри Стайлз во время выступления в Нью-Йорке поддержал украинцев. Артист с украинским флагом на плечах исполнил хит Sign Of The Times.
Стайлз не единственный зарубежный певец, который осудил развязанную Путиным войну в Украине. Рассказываем, кто еще из музыкантов появился на сцене с флагом нашей страны и «послал» президента РФ.
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Британский рокер на гастролях в столице Австрии вынес на сцену украинский флаг и призвал молодое поколение снести Путина и других «старых уродов» при власти.
Пол Маккартни
Основатель легендарной британской группы The Beatles в рамках мирового турне выступил в одном из городов округа Вашингтон. Во время концерта Пол вынес огромный сине-желтый флаг. А его коллеги-музыканты появились на сцене с флагами Великобритании и США.
Ханс Циммер
Знаменитый голливудский композитор, который создал музыку к культовым картинам «Пираты Карибского моря», «Миссия невыполнима», «Перл-Харбор», «Ганнибал» «Код да Винчи», «Король Лев», «Дюна» и другим, перервал свое выступление в Лондоне, чтобы показать видео из Украины. В ролике один из украинских музыкантов @alexpian исполнил композицию Циммера Time из фильма «Начало» на львовском вокзале во время воздушной тривоги.
Maneskin
Победители прошлогоднего Евровидения также высказались о войне в Украине во время своего выступления на фестивале Coachella в Калифорнии. Перед исполнением песни Gasoline, которую итальянский коллектив записал в поддержку нашей страны, лидер группы Дамиано Давид произнес речь, вспомнив о ракетных ударах по мирных украинских городах. В конце он выкрикнул: «Свободу Украине! Путина — нах*й!».
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