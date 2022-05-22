Украинская звезда считает, что связь с Россией уже останется в карьере Светланы Лободы, чтобы та ни делала

Певица Анастасия Приходько уже давно активно поддерживает наших военных и принимает участие в помощи семьям переселенцев. Она делала все, чтобы поднять боевой дух защитников Украины в самое страшное время, получила почетную медаль и удостоверение за заслуги в зоне АТО и сейчас тоже продолжает помогать.

«Нужно бороться на нашей земле за независимость и восстанавливать страну», – сказала Анастасия Приходько в интервью каналу «Украина».

Сегодня ее позиция в отношении к украинским артистам, которые в последнее время жили и работали в России, очень четкая. Особенно это касается тех звезд, которые могли бы стать на сторону страны еще в 2014 году, но они продолжали выступать на сцене страны-агрессора и поэтому своим творчеством вдохновляли врага и морально его поддерживали.

Например, певица задалась вопросом относительно действий Светланы Лободы, которая перечисляет огромные суммы денег в поддержку Украины.

«Почему Светлана Лобода не делала этого в 2015-16 годах? Потому что пела и получала награды в России. А теперь она понимает, что эта страна в плане шоу-бизнеса умерла, – пояснила Анастасия Приходько. – Она понимает, что нужно вспомнить: «Я украинка. Мне нужно домой! Что я буду делать в той России?»

По словам певицы, чтобы «отбелить» свою историю, некоторые знаменитости начинают первый шаг к «исправлению ошибок» с оказания помощи. Но украинская звезда считает, что связь с Россией уже останется в карьере Светланы Лободы, чтобы та ни делала.

«Это как в политике: если ты накосячил – тебе это будут вспоминать всю твою жизнь, – привела пример гостя программы «Зірковий шлях». – Я думаю, что украинцы ей этого не простят. Я лично о себе говорю: я бы не простила и не хочу прощать. Это моя позиция с 2014 года, и она неизменна до конца моей жизни».

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