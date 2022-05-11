Звезда сериала «Люся Интерн» Римма Зюбина рассказала, кто в России поддерживает нашу страну

Сегодня действия и слова каждого из нас указывают на личную позицию по поводу войны в Украине. К сожалению, есть много примеров, когда известные люди в России продолжают молчать. Что это? Нежелание вникать в политику, результат пропаганды или нейтралитет?

«Это страх, слабость и малодушие», – сказала актриса Римма Зюбина. – «Либо эти люди думают о своей карьере, либо у них нет мозгов, они промыты пропагандой».

Гостья программы «Зірковий шлях» выражает свою позицию открыто, жестко, но справедливо по поводу тех, кто сейчас придерживается нейтралитета.

«Меня больше беспокоят украинские актеры, которые сейчас живут в России, – сказала звезда сериала «Люся Интерн». – Меня интересует, почему киевские театры не открывали свои помещения и не использовали их как бомбоубежища. Почему не кормят тероборону? Почему некоторые театры, у которых большие автопарки, нам не помогали?»

К счастью, многие украинцы не боятся разрушить свою карьеру и поэтому не молчат. К примеру, актриса Катя Кузнецова с первых дней войны говорит о том, что происходит в Украине, и очень сильно нам помогает.

Римма Зюбина знает большое количество примеров, когда люди ставят на первое место более значимые ценности, а не деньги, связи или статус.

«У меня уже со второго Майдана очень сильно изменились записи в телефонной книжке. В моей жизни присутствуют не только театр и кино, – сказала гостья программы «Зірковий шлях». – Я очень много занимаюсь и волонтерством, и общественной деятельностью, и правозащитными акциями. Я постоянно присутствую на них. Театр жизни намного интереснее».

В интервью каналу «Украина» актриса добавила, что круг ее друзей тоже сильно изменился.

«Я уже давно перестала играть во всеобщую любовь и дружбу, – призналась звезда сериала «Люся Интерн». – У меня есть Олеся Жураковская. Она моя лучшая подруга среди актрис».

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