Певица призналась, что за последние два месяца общалась с двумя мужчинами

Огневич рассекретила, кто из участников «Холостячки» писал ей после начала войны instagram.com/zlata.ognevich

Украинская исполнительница Злата Огневич, которая в прошлом году была главной героиней второго сезона «Холостячки», рассказала, с кем из участников переписывалась после вторжения РФ на территорию Украины.

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В интервью для программы «Ранок з Україною» певица рассекретила, что после 24 февраля ей написали сообщения двое мужчин. Злата рассекретила, что постоянно на связи с Максимом Тарапатой. Они рассказывают друг другу, чем занимаются во время военный действий.

«Мы с Максимом постоянно на связи. Он мне рассказывает, чем занимается, а я говорю, куда увезла родителей», — призналась знаменитость.

Также Дмитрий Шевченко интересовался у Златы, все ли у нее в порядке.

«Он спрашивал: «Как ты?». Это такие два простых слова. Это вопрос, жив ли ты, есть ли у тебя еда, вода, в безопасности ли ты. То есть здесь очень много подтекста», — отметила Огневич.

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