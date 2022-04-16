52-летний музыкант подписал контракт с одним из батальонов

Фронтмен Green Grey Андрей Яценко (известный как Дизель) вступил в ряд ВСУ. 52-летний артист подписал контракт с батальоном «Мрія». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Понятно одно — быстро все не закончится. А значит, нужны будут силы на ротацию наших ребят, и сил понадобится немало! Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с батальоном Мрія. Будем служить. Слава Украине!», — написал артист.

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