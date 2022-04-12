Предатели Украины: ТОП-13 представителей медиасферы
Нацсовет внес в реестр госпредателей 13 медийщиков
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и общественная организация «Движение ЧЕСТНО» опубликовали первые сто имен украинских деятелей, признанных предателями родины. Среди них – 13 представителей медиасферы.
Также в реестр коллаборантов попали 73 политика, 13 сотрудников правоохранительных органов и один судья. Об этом сообщается на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
Кирилл Вышинский
Игорь Гужва
Снежана Егорова
Андрей Ермолаев
Светлана Крюкова
Глеб Лешенко
Оксана Марченко
Олеся Медведева
Диана Панченко
Михаил Погребинский
Владимир Рогов
Алексей Романов
Александр Семченко
Отметим, что список изменников Украины будет дополняться.
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