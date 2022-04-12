Нацсовет внес в реестр госпредателей 13 медийщиков

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и общественная организация «Движение ЧЕСТНО» опубликовали первые сто имен украинских деятелей, признанных предателями родины. Среди них – 13 представителей медиасферы.

Также в реестр коллаборантов попали 73 политика, 13 сотрудников правоохранительных органов и один судья. Об этом сообщается на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Кирилл Вышинский

Игорь Гужва

Снежана Егорова

Андрей Ермолаев

Медийщики, которые внесены в реестр предателей Украины Фото из открытых источников

Светлана Крюкова

Глеб Лешенко

Оксана Марченко

Олеся Медведева

Медийщики, которые внесены в реестр предателей Украины Фото из открытых источников

Диана Панченко

Михаил Погребинский

Владимир Рогов

Алексей Романов

Медийщики, которые внесены в реестр предателей Украины Фото из открытых источников

Александр Семченко

Александр Семченко Фото из открытых источников

Отметим, что список изменников Украины будет дополняться.

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