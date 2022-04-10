Запреты дня 11 апреля 2022: что нельзя делать на Берещенье
Какой церковный праздник 11 апреля
В понедельник, 11 апреля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Иоанна Пустынника. Также в народе этот день прозвали Праздником берёзы (Берещенье).
Что нельзя делать на Берещенье 11 апреля 2022
- Употреблять жирную пищу
- Ссориться с родственниками
Приметы и поверья на Берещенье 11 апреля 2022
В этот день было принято заниматься сбором березового сока. С него готовили целебные отвары и вкусные напитки с добавлением меда.
Читайте также: Модель Victoria's Secret стала медсестрой в госпитале для беженцев из УкраиныНаши предки верили, что если 11 апреля больного ребенка легонько ударить березовой веточкой, то он тут же пойдет на поправку. А взрослые обнимались с этим деревом, чтобы иметь крепкое здоровье.
После уборки в доме и во дворе хозяева отправлялись в баню и с собой брали березовый веник.
Другие праздники 11 апреля 2022
- Всемирный день анимешника
- Праздник неумелых рук
- День трёх драконов
- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
- Всемирный день холотропного дыхания
Именины 11 апреля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.
По католическому — Эмма, Леонтий, Филипп, Валерий, Станислав.
Памятные даты, годовщины и события 11 апреля
1597 — в Варшаве казнен атаман Северин Наливайко.
1713 — заключение Утрехтского мира.
1867 — Россия продала США Аляску и Алеутские острова
1899 — вступил в силу договор, окончивший испанско-американскую войну. Испания отказалась от претензий на Кубу, передала Соединенным Штатам Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины.
Читайте также: Стоп, ненависть: психолог рассказала, как побороть негативные эмоции к украинцам, выехавшим за границу2008 — впервые в истории независимой Украины было определено 100 величайших украинцев.
2014 — пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой области.
Кто родился 11 апреля
1492 — Маргарита Наваррская, французская принцесса, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во Франции.
1755 — Джеймс Паркинсон, английский химик, геолог и врач, описавший «дрожательный паралич», который ныне называют болезнью Паркинсона.
1981 — Алессандра Амбросио, бразильская супермодель.
1997 — Melovin, украинский певец, участник «Евровидения-2018».
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