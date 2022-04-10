Чего категорически нельзя делать в понедельник

Запреты дня 11 апреля 2022: Что нельзя делать на Берещенье freepik.com

Какой церковный праздник 11 апреля

В понедельник, 11 апреля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Иоанна Пустынника. Также в народе этот день прозвали Праздником берёзы (Берещенье).

Что нельзя делать на Берещенье 11 апреля 2022

Употреблять жирную пищу

Ссориться с родственниками

Приметы и поверья на Берещенье 11 апреля 2022

В этот день было принято заниматься сбором березового сока. С него готовили целебные отвары и вкусные напитки с добавлением меда.

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Наши предки верили, что если 11 апреля больного ребенка легонько ударить березовой веточкой, то он тут же пойдет на поправку. А взрослые обнимались с этим деревом, чтобы иметь крепкое здоровье.

После уборки в доме и во дворе хозяева отправлялись в баню и с собой брали березовый веник.

Другие праздники 11 апреля 2022

Всемирный день анимешника

Праздник неумелых рук

День трёх драконов

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Всемирный день холотропного дыхания

Именины 11 апреля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

По католическому — Эмма, Леонтий, Филипп, Валерий, Станислав.

Памятные даты, годовщины и события 11 апреля

1597 — в Варшаве казнен атаман Северин Наливайко.

1713 — заключение Утрехтского мира.

1867 — Россия продала США Аляску и Алеутские острова

1899 — вступил в силу договор, окончивший испанско-американскую войну. Испания отказалась от претензий на Кубу, передала Соединенным Штатам Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины.

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2008 — впервые в истории независимой Украины было определено 100 величайших украинцев.

2014 — пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой области.

Кто родился 11 апреля

1492 — Маргарита Наваррская, французская принцесса, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во Франции.

1755 — Джеймс Паркинсон, английский химик, геолог и врач, описавший «дрожательный паралич», который ныне называют болезнью Паркинсона.

1981 — Алессандра Амбросио, бразильская супермодель.

1997 — Melovin, украинский певец, участник «Евровидения-2018».

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