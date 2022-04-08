Из-за скандальной фотографии в Барселоне у Михаила Кацурина начали требовать отчеты о собранных средствах

После появления фотографии Нади Дорофеевой с известным ресторатором Михаилом Кацуриным в Барселоне на парня обрушилась волна критики. Его стали подозревать в нецелевой растрате средств, которые он собирал на обеды для ВСУ, теробороны и нуждающихся. Наконец-то ресторатор отчитался о собранных средствах и показал, как сейчас работают рестораны сети «Привет».

По его словам, благодаря финансам один цех сегодня готовит более 2000 порций обедов ежедневно, в «Тайском Привете» работает гуманитарный склад.

«За 2 недели мы собрали почти 2 400 000 гривен, 31 429$ на paypal и более 11 000$ криптовалютой», – написал Миша Кацурин.

Помимо обедов работники ресторанов развозят нуждающимся боксы с едой, лекарства, бытовые товары, необходимое для детей, корм для животных, электронику и т.д.

«Мы ежедневно развозим боксы с продуктами всем, кто звонит по телефону на нашу горячую линию (в среднем 20 боксов ежедневно, и эта цифра растет. В каждом ставим продуктов на 600-650 гривен. Уже развезли более 650 боксов)», – пишет Миша Кацурин.

Ресторатор отметил, что для продолжения работы, необходимо доверие аудитории и донаты. Тем не менее, на вопросы, находится ли он в Барселоне, Михаил не ответил.

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