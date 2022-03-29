Артистка решила бесплатно записывать именные поздравления

Популярная украинская исполнительница, ведущая и актриса Оля Полякова придумала необычный способ, как поддержать украинских воинов, медиков и спасателей во время войны с РФ.

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На своей странице в Инстаграм звезда рассказала, что каждый день в ее прямом эфире в Инстаграм будут звучать именные поздравления с днем рождения. Чтобы заказать поздравление от Поляковой своему близкому человеку, который сейчас находится в зоне боевых действий, нужно будет заполнить специальную анкету.

«Кожен день Оля Полякова особисто вітатиме наших захисників із днем народження в прямому ефірі свого інстаграм! Щоби долучитися, заповнюйте анкету (гугл-форма у шапці профілю). Надсилайте свої замовлення на поздоровлення ваших побратимів і чекайте поздоровлення від Олі Полякової!», — говорится в сообщении.

В конце публикации Полякова призвала других звезд шоу-бизнеса присоединиться к ее проекту, чтобы подарить хорошие эмоции украинским защитникам.

«Оля Полякова запрошує до участі в проекті інших зірок та виконавців українського шоу-бізнесу. Вітайте наших захисників, подаруйте їм гарну емоцію!».

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