Оля Полякова рассказала, как будет поддерживать боевой дух украинской армии
Популярная украинская исполнительница, ведущая и актриса Оля Полякова придумала необычный способ, как поддержать украинских воинов, медиков и спасателей во время войны с РФ.
Читайте также: Киевлянку вырезали из российского «Холостяка» из-за постов о войнеНа своей странице в Инстаграм звезда рассказала, что каждый день в ее прямом эфире в Инстаграм будут звучать именные поздравления с днем рождения. Чтобы заказать поздравление от Поляковой своему близкому человеку, который сейчас находится в зоне боевых действий, нужно будет заполнить специальную анкету.
«Кожен день Оля Полякова особисто вітатиме наших захисників із днем народження в прямому ефірі свого інстаграм! Щоби долучитися, заповнюйте анкету (гугл-форма у шапці профілю). Надсилайте свої замовлення на поздоровлення ваших побратимів і чекайте поздоровлення від Олі Полякової!», — говорится в сообщении.
В конце публикации Полякова призвала других звезд шоу-бизнеса присоединиться к ее проекту, чтобы подарить хорошие эмоции украинским защитникам.
«Оля Полякова запрошує до участі в проекті інших зірок та виконавців українського шоу-бізнесу. Вітайте наших захисників, подаруйте їм гарну емоцію!».
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- «Стыдно, что смогла выехать из ада»: Слава Каминская рассекретила, куда сбежала от войны
- Украинские звезды, чьи дома разрушили российские оккупанты
- Звезда «Крепостной» Мария Машкова осудила отца за поддержку Путина
- Известный голливудский актер приехал на Львовщину, чтобы помогать переселенцам