Потап заступился за Макса Барских, который рассказал правду об агрессии России против Украины

В это нелегкое время для украинцев и Украины большинство знаменитостей поддерживают нас и всячески помогают. Некоторые представители украинского шоу-бизнеса обратились к своим коллегам из России, чтобы те рассказали всем об ужасах, которые переживает Украина из-за Путина и его желания истребить украиноязычное население, прикрываясь тем, что на территории Украины живут нацисты.

Одним из звезд, кто рассказал на своей странице в Инстаграм правду о войне, стал Макс Барских – украинский певец, которые известен не только в Украине, но и в РФ. Он сказал, что Россия для него больше не существует.

«Территория России вычеркивается из моей географии. После всего того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать и вас никто не захочет видеть по всему миру. Уже отменили самолеты, рейсы, заметили? Вы гоните все время на Америку, на Европу, а сами комфортно живете за счет европейских и американских компаний. Так вот смотрите, как медленно вас будут отключать от мира, и вы будете жить в своем маленьком вакууме. Никому не нужная Россия, удачи вам и успехов», – сказал Макс Барских.

Такое обращение сильно задело российского артиста Тимати, и свою очередь он записал видеообращение, в котором пригрозил Максу расправой при встрече:

После чего за Макса Барских решил вступиться украинский рэпер Потап, который предложил встретиться Тимати с ним, чтобы поговорить.

«Привет я хочу передать Тимати, который обратился к Максу Барских. У вас такая там тема, выбирать послабей, ведь Макс, в сравнении с тобой, не такой накаченный чувак. Выбирать послабей и обижать их. Ты знаешь Тимати, у тебя был шанс выйти в сообщения в мир, с совершенно другим содержанием, но ты, наверное, не смотришь и не знаешь, что происходит в Украине и почему-то наехал на Макса, который действительно рассказывает правду. Так вот знай, когда мы встретимся, а я думаю, ты точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие, как я. Так что увидимся. А мы увидимся, потому что Украина победит», – сказал продюсер.

Естественно Тимати не смог не прокомментировать обращение Потапа и на своей странице в Инстаграм опубликовал сторис, в котором ответил артисту. Соответствующий ролик Потам опубликовал на своей странице в Инстаграм:

Тимати ответил Потапу instagram.com/timatiofficial

Позже Потап опубликовал и свое личное видеообращение к Тимати, которого поблагодарил за ответ и попросил задуматься и посмотреть, что творится в Украине.

Также Потап призвал не молчать артистов, а говорить, ведь "Слово - наше оружие" и выложил ролик взрывов и раненых после обстрелов российских оккупантов.

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