За каких звезд требовали выкуп

Оказывается, быть знаменитым очень небезопасно. В мире найдется много завистников, которые попытаются украсть ваше имущество. Даже среди ваших поклонников могут оказать «неадекватные» люди, у которых появиться желание похитить вас. Эти селебритис знают не понаслышке, что такое похищение.

Джессика Альба

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Голливудская кинозвезда пережила похищение еще в начале актерской карьеры. В 1995 году 14-летнюю Альбу похитили во время съемок сериала «Флиппер» в Австралии. Двое преступников требовали от родителей Джессики огромный выкуп. К счастью, полиции удалось найти актрису. Ее обнаружили в лесу в багажнике красного джипа. Похитителей там не оказалось. К сожалению, личностей преступников так и не удалось установить.

Джессика Альба Getty Images

Бенедикт Камбербэтч

Звезда «Шерлока» оказался в заложниках в 2004 году после очередного съемочного дня мини-сериала «Путешествие на край земли» в Южной Африке. Вместе с двумя коллегами Бенедикт отправились в короткую поездку, чтобы научиться нырять в воду. По дороге обратно у их авто лопнула шина. Это стало идеальным моментом для нападения банды грабителей. Друзей Бенедикта затолкали назад в машину, а самого актера связали шнурками от обуви и поместили в багажник. Злоумышленники увезли их в неизвестном направлении и пытались снять все деньги с кредитных карт заложников. Но случайный незнакомец спугнул похитителей. Они бросили актера и его коллег на дороге. Таким образом, на свободе Камбербэтч оказался спустя два с половиною часа.

Бенедикт Камбербэтч Getty Images

Джордж Клуни

В 2007 году актера и членов съемочной команды одного из документальных фильмов похитили во время работы в суданском городе Дарфур. Интересно, что группа преступников состояла из вооруженных подростков. По воспоминаниям Клуни, похитителям на вид было не больше 12 лет. Заложников отпустили после того, как у них отобрали все деньги и ценные вещи.

Джордж Клуни Getty Images

Минакша Тхапар

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В 2012 году на съемках фильма «Героиня» индийскую актрису Тхапар Минакши похитил ее же коллега, актер Амито Джейсуол и его подруга Прити Сурин. Преступники потребовали от матери звезды выкуп в размере 1 500 000 рупий (на тот момент около 28,6 тысяч долларов). Но женщина смогла найти 60,000 рупий (11,4 тысяч долларов). Не дождавшись всей суммы, Амито и Прити задушили актрису и обезглавили. За убийство они получили пожизненное заключение.

Минакша Тхапар ©facebook.com/Meenakshi-Thapar-425432650842638

Веруска Рамирес

Одной из самых известных победительниц конкурса «Мисс Венесуэла» Веруске Рамирес, которая в 1998 году получила титул «Первая вице-мисс Вселенная», повезло больше остальных звезд из нашей подборки. Когда преступники узнали, кого похитители, то сразу же отпустили модель. Дело было так: сначала грабители напали на Рамирес в ее авто. Они увезли ее в неизвестном направлении и отобрали дорогостоящие вещи. Позже злодеи нашли в машине красотки календари с ее изображением и поняли, что похитили «Мисс Венесуэлу». Мужчины попросили Веруску оставить им автографы на календарях, после чего вернули ей все вещи и отпустили.

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