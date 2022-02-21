Как выглядит дом светской львицы, который она выкупила у Канье Уэста

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян провела экскурсию по дому, который она викупила за 23 миллиона долларов у бывшего мужа Канье Уэста. 41-летняя светская львица позволила журналистам Vogue заглянуть в ее особняк в городе Калабасаса, что находится в Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса.

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Поместье, которое Ким и Канье вместе приобрели еще 8 лет назад, оформлено в минималистическом стиле. На кухне звезды можно увидеть столешницы из белого мрамора и шкафы из светлого дерева. В гостиной есть небольшой камин, огромные окна и белый диван.

Также на территории особняка Кардашьян есть баскетбольная площадка для детей и тренажерный зал. Кроме того, знаменитость похвасталась коллекцией автомобилей. Она владелица Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach.

Смотрите, как выглядит дом Ким Кардашьян:

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