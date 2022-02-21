Как приготовить салат Дженнифер Энистон

Энистон на съемках «Друзей» ела одно и то же блюдо каждый день Getty Images

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон около 10 лет играла роль Рэйчел Грин в культовом ситкоме «Друзья». И все это время кинозведа на съемочной площадке сериала изо дня в день употребляла одно и то же сочетание приправленных трав, овощей и злаков.

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Несмотря на то, что «Друзей» закрыли 18 лет назад, Энистон продолжает ест богатый белками салат и сейчас. Знаменитость даже подсадила на блюдо своих поклонников. Это традиционный американский салат Кобб с беконом из индейки, фасолью гарбанзо и некоторыми секретными ингредиентами.

Рецепт так называемого «Салата Дженнифер Энистон» снова и снова адаптировался на протяжении более 20 лет, состав корректировался в соответствии с предпочтениями повара. Теперь он снова распространяется в социальных сетях.

Салат Дженнифер Энистон

Рецепт прост: нужно всего лишь перемешать следующие ингредиенты:

3,5 стакана вареного булгура

2-3 мелко нарезанных огурца

1/2 стакана нарезанной петрушки

1/2 стакана нарезанной мяты

1/3 стакана нарезанного красного лука

1/2 стакана нарезанных фисташек

15 унций (около 425 г) нута

Сок 1 лимона

1/4 стакана оливкового масла первого холодного отжима

Соль и перец

1/2 стакана раскрошенной феты

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