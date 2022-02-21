Энистон на съемках «Друзей» ела одно и то же блюдо каждый день: в Сети рассекретили рецепт
Как приготовить салат Дженнифер Энистон
Популярная американская актриса Дженнифер Энистон около 10 лет играла роль Рэйчел Грин в культовом ситкоме «Друзья». И все это время кинозведа на съемочной площадке сериала изо дня в день употребляла одно и то же сочетание приправленных трав, овощей и злаков.
Читайте также: Кортни Кокс призналась, что страдала зависимостью от уколов красотыНесмотря на то, что «Друзей» закрыли 18 лет назад, Энистон продолжает ест богатый белками салат и сейчас. Знаменитость даже подсадила на блюдо своих поклонников. Это традиционный американский салат Кобб с беконом из индейки, фасолью гарбанзо и некоторыми секретными ингредиентами.
Рецепт так называемого «Салата Дженнифер Энистон» снова и снова адаптировался на протяжении более 20 лет, состав корректировался в соответствии с предпочтениями повара. Теперь он снова распространяется в социальных сетях.
Салат Дженнифер Энистон
Рецепт прост: нужно всего лишь перемешать следующие ингредиенты:
- 3,5 стакана вареного булгура
- 2-3 мелко нарезанных огурца
- 1/2 стакана нарезанной петрушки
- 1/2 стакана нарезанной мяты
- 1/3 стакана нарезанного красного лука
- 1/2 стакана нарезанных фисташек
- 15 унций (около 425 г) нута
- Сок 1 лимона
- 1/4 стакана оливкового масла первого холодного отжима
- Соль и перец
- 1/2 стакана раскрошенной феты
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