6 украинцев, которые на зимней Олимпиаде-2022 выступают за другие страны
В столице Китая продолжаются соревнования на зимних Олимпийских играх-2022. В этом году наша страна представлена 45 атлетами, однако на самом деле украинских спортсменов намного больше. Ivona выяснила, какие украинцы выступают в Пекине за другие страны. Кто-то из них сменил гражданство из-за конкуренции в сборной, а кто-то переехал за границу еще в детстве.
Алексей Быченко
Читайте также: Cамые красивые спортсменки, ради которых стоит смотреть зимнюю Олимпиаду-2022Израильский фигурист Алексей Быченко родился в Киеве и еще 13 лет назад выступал за Украину. Спортсмену никак не удавалось стать первым на национальном чемпионате. Дважды он был вторым и еще раз бронзовым медалистом. Такие результаты не позволяли ему участвовать в чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Поэтому в 2010 году он переехал тренироваться в США. А позже принял решение выступать за Израиль так, как имеет еврейские корни. Первый турнир Быченка под другим флагом состоялся в декабре 2011 года. А спустя 5 лет ему удалось завоевать серебренную награду на чемпионате Европы.
На Олимпийских играх Алексей участвовал трижды. В Сочи он был 21-м, в Пхенчхане поднялся на 11 место, а в Пекине выступил неудачно. 8 февраля фигурист не смог квалифицироваться в произвольную программу, заняв в короткой только 26 место из 29-ти.
Алла Гиленко
Завоевавшей в 2012 и 2013 годах две медали в эстафетах на чемпионатах мира среди юниоров биатлонистке Алле Гиленко из Черниговской области не удалось закрепиться в сборной Украины из-за высокой конкуренции в команде. В 2016 году она получила предложение выступать за Молдову. Оформить паспорт соседней страны Алла смогла только в 2018 году, и с тех пор выступает под другим флагом. Однако часто тренируется с резервной сборной Украины под руководством Николая Зоца.
На зимней Олимпиаде в Пекине 7 февраля состоялась индивидуальная гонка, в которой Гиленко продемонстрировала только 72-й результат с 4 промахами и 8 минутами отставания от лидера. Следующая гонка с участием Аллы состоится уже завтра.
Максим Сподирев
Фигурист Максим Сподырев из Харькова до 18-летнего возраста выступал за Украину в танцах на льду. В 2011 году он начал кататься с россиянкой Дарьей Коротицкой, но спустя два года танцевальный дуэт распался. Дарья закончила карьеру, а Максим в Украине не мог найти партнершу, которая подходила бы ему по характеру и манере катания. Сподырев даже ездил на пробы в разные страны.
В 2014 году Максим принял предложение встать в пару с польской фигуристкой Натальей Калишек. Теперь он живет и тренируется в городе Торунь. На прошлым Олимпийских играх дуэт занял 14 место. В Пекине Сподырев и Калишек продемонстрируют свой ритм-танец 12 февраля.
Евгений Краснопольський
Фигурист Евгений Краснопольский родился в столице Украины. В Израиль он переехал вместе с семьей, когда ему было всего три года. Любителям фигурного катания он наиболее известен тем, что за 13-летнюю карьеру в парном катании сменил аж семь партнерш.
Читайте также: Сколько заплатят за медали зимней Олимпиады-2022 в Украине и других странахВ 2009-2013 годах Евгений представлял Израиль с американкой Даниэль Монтальбано. На Олимпиаде-2014 выступал с Андреа Давидович. Третьей партнершей стала украинка Адель Танкова. Затем один сезон катался с россиянкой Ариной Чернявской. С американкой Пейдж Коннерс участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане. Потом три года катался с американкой Анной Верников. Она, кстати, является самой молодой партнершей Краснопольского. На момент начала сотрудничества Евгению было 29 лет, а Анне — 17.
Сейчас фигурист выступает с американкой еврейского происхождения Хейли Копс. Вместе с ней он выступит на Олимпиаде в Пекине. Короткая программа спортивных пар состоится 18 февраля.
Ольга Микутина
Дочь хоккеиста Романа Микутина начинала карьеру фигуристки в родном Харькове и трижды становилась чемпионкой Украинки в возрастной категории новисы. Но в 2015 году родители Ольги решили, что девочке нужны лучшие условия для тренировок чем те, что есть в Украине. Знакомые посоветовали перейти к тренеру Елене Романовой, которая работала в австрийском городе Фельдкирх.
Читайте также: Какие страны получат медали на Олимпиаде-2022: прогноз аналитиковВ 2016 году Микутина стала представлять Австрию на международных соревнованиях. А спустя четыре года получила гражданство этой страны. В прошлом году на дебютном чемпионате мира она стала восьмой, тем самым получив лицензию на Олимпиаду в Пекине. Короткая программа среди женщин состоится 15 февраля.
Владислав Быканов
Шорт-трекист Владислав Быканов родился во Львове, но в 5-летнем возрасте вместе с родителями переехал в Израиль. В 2014 году он стал первым представителем этой страны в мужском шорт-треке. А спустя год он стал первым израильским шорт-трекером, который попал на пьедестал чемпионата Европы. Сейчас на счету Быканова 5 медалей европейского первенства.
На Олимпиаде в Пекине Владислав пока выступил только в дисциплине 1000 метров, но не смог отобраться в финал. Спортсмен еще примет участие в дистанции на 1500 метров.
Стоит отметить, что на Олимпиаду в Китае Израиль получил 6 лицензий, и ровно половину из них завоевали выше названые уроженцы украинских городов.
Автор: Наталия Коваленко
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