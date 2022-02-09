Какие украинские спортсмены выступают в Пекине под флагом других стран

В столице Китая продолжаются соревнования на зимних Олимпийских играх-2022. В этом году наша страна представлена 45 атлетами, однако на самом деле украинских спортсменов намного больше. Ivona выяснила, какие украинцы выступают в Пекине за другие страны. Кто-то из них сменил гражданство из-за конкуренции в сборной, а кто-то переехал за границу еще в детстве.

Алексей Быченко

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Израильский фигурист Алексей Быченко родился в Киеве и еще 13 лет назад выступал за Украину. Спортсмену никак не удавалось стать первым на национальном чемпионате. Дважды он был вторым и еще раз бронзовым медалистом. Такие результаты не позволяли ему участвовать в чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Поэтому в 2010 году он переехал тренироваться в США. А позже принял решение выступать за Израиль так, как имеет еврейские корни. Первый турнир Быченка под другим флагом состоялся в декабре 2011 года. А спустя 5 лет ему удалось завоевать серебренную награду на чемпионате Европы.

На Олимпийских играх Алексей участвовал трижды. В Сочи он был 21-м, в Пхенчхане поднялся на 11 место, а в Пекине выступил неудачно. 8 февраля фигурист не смог квалифицироваться в произвольную программу, заняв в короткой только 26 место из 29-ти.

Алексей Быченко Getty Images

Алла Гиленко

Завоевавшей в 2012 и 2013 годах две медали в эстафетах на чемпионатах мира среди юниоров биатлонистке Алле Гиленко из Черниговской области не удалось закрепиться в сборной Украины из-за высокой конкуренции в команде. В 2016 году она получила предложение выступать за Молдову. Оформить паспорт соседней страны Алла смогла только в 2018 году, и с тех пор выступает под другим флагом. Однако часто тренируется с резервной сборной Украины под руководством Николая Зоца.

На зимней Олимпиаде в Пекине 7 февраля состоялась индивидуальная гонка, в которой Гиленко продемонстрировала только 72-й результат с 4 промахами и 8 минутами отставания от лидера. Следующая гонка с участием Аллы состоится уже завтра.

Максим Сподирев

Фигурист Максим Сподырев из Харькова до 18-летнего возраста выступал за Украину в танцах на льду. В 2011 году он начал кататься с россиянкой Дарьей Коротицкой, но спустя два года танцевальный дуэт распался. Дарья закончила карьеру, а Максим в Украине не мог найти партнершу, которая подходила бы ему по характеру и манере катания. Сподырев даже ездил на пробы в разные страны.

В 2014 году Максим принял предложение встать в пару с польской фигуристкой Натальей Калишек. Теперь он живет и тренируется в городе Торунь. На прошлым Олимпийских играх дуэт занял 14 место. В Пекине Сподырев и Калишек продемонстрируют свой ритм-танец 12 февраля.

Наталья Калишек и Максим Сподырев Getty Images

Евгений Краснопольський

Фигурист Евгений Краснопольский родился в столице Украины. В Израиль он переехал вместе с семьей, когда ему было всего три года. Любителям фигурного катания он наиболее известен тем, что за 13-летнюю карьеру в парном катании сменил аж семь партнерш.

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В 2009-2013 годах Евгений представлял Израиль с американкой Даниэль Монтальбано. На Олимпиаде-2014 выступал с Андреа Давидович. Третьей партнершей стала украинка Адель Танкова. Затем один сезон катался с россиянкой Ариной Чернявской. С американкой Пейдж Коннерс участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане. Потом три года катался с американкой Анной Верников. Она, кстати, является самой молодой партнершей Краснопольского. На момент начала сотрудничества Евгению было 29 лет, а Анне — 17.

Сейчас фигурист выступает с американкой еврейского происхождения Хейли Копс. Вместе с ней он выступит на Олимпиаде в Пекине. Короткая программа спортивных пар состоится 18 февраля.

Пейдж Коннерс и Евгений Краснопольский Getty Images

Ольга Микутина

Дочь хоккеиста Романа Микутина начинала карьеру фигуристки в родном Харькове и трижды становилась чемпионкой Украинки в возрастной категории новисы. Но в 2015 году родители Ольги решили, что девочке нужны лучшие условия для тренировок чем те, что есть в Украине. Знакомые посоветовали перейти к тренеру Елене Романовой, которая работала в австрийском городе Фельдкирх.

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В 2016 году Микутина стала представлять Австрию на международных соревнованиях. А спустя четыре года получила гражданство этой страны. В прошлом году на дебютном чемпионате мира она стала восьмой, тем самым получив лицензию на Олимпиаду в Пекине. Короткая программа среди женщин состоится 15 февраля.

Владислав Быканов

Шорт-трекист Владислав Быканов родился во Львове, но в 5-летнем возрасте вместе с родителями переехал в Израиль. В 2014 году он стал первым представителем этой страны в мужском шорт-треке. А спустя год он стал первым израильским шорт-трекером, который попал на пьедестал чемпионата Европы. Сейчас на счету Быканова 5 медалей европейского первенства.

На Олимпиаде в Пекине Владислав пока выступил только в дисциплине 1000 метров, но не смог отобраться в финал. Спортсмен еще примет участие в дистанции на 1500 метров.

Стоит отметить, что на Олимпиаду в Китае Израиль получил 6 лицензий, и ровно половину из них завоевали выше названые уроженцы украинских городов.

Автор: Наталия Коваленко

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