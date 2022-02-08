Леся Никитюк похвасталась золотистым купальником на отдыхе в Таиланде
Ведущая продемонстрировала похудевшую фигуру
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк отправилась в отпуск за границу. Знаменитость выбрала для отдыха одно из азиатских королевств — Таиланд.
Читайте также: Мегапопулярные артисты, которым так и не удалось выиграть Нацотбор на ЕвровидениеСудя по опубликованных в Инстаграм фото и сторис телезвезда остановилась на острове Пхукет, который омывает Андаманское море Индийского океана. Леся уже успела сделать несколько кадров в пляжном наряде на фоне пальм и гостиницы. Она позировала в стильном купальнике золотистого оттенка.
«Боже, а что это блестит на Пхукете? Это я! Я – золото», — с юмором подписала снимки Никитюк.
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