Ведущая продемонстрировала похудевшую фигуру

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк отправилась в отпуск за границу. Знаменитость выбрала для отдыха одно из азиатских королевств — Таиланд.

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Судя по опубликованных в Инстаграм фото и сторис телезвезда остановилась на острове Пхукет, который омывает Андаманское море Индийского океана. Леся уже успела сделать несколько кадров в пляжном наряде на фоне пальм и гостиницы. Она позировала в стильном купальнике золотистого оттенка.

«Боже, а что это блестит на Пхукете? Это я! Я – золото», — с юмором подписала снимки Никитюк.

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