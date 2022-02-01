Английский футболист похвастался кулинарными умениями

Оказывается, Дэвид Бекхэм не только один из самых известных футболистов в мире и успешный манекенщик, но и отличный шеф-повар. 46-летний бывший игрок сборной Англии в очередной раз похвастался своими кулинарными навыками.

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На странице в Инстаграм Бекхэм продемонстрировал свою подготовку к Китайскому Новому году, который отмечается 1 февраля. По случаю праздника спортсмен решил побаловать свою семью одним из традиционных блюд китайского меню — жареной рыбой-мандаринкой (Mandarin Fish) в кисло-сладком соусе.

В опубликованном видео можно увидеть, как Дэвид сначала нарезает рыбу, затем жарит ее с мукой в горячем масле, а в конце добавляет к блюду соус с каперсами. Примечательно, что Бекхэм готовил на кухне всемирно известного кулинара Гордона Рамзи.

«Выучил новое блюдо для празднования Лунного Нового года… Кисло-сладкая рыба-мандаринка… Должен сказать, что очень горжусь тем, как оно получилось. Спасибо, что позволил мне воспользоваться твоей кухней, Гордон Рамзи», — говорится в описании к ролику.

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