Невеста Маколея Калкина рассказала о воспитании их 9-месячного сына
Американская актриса Бренда Сонг, которая недавно обручилась со звездой «Один дома» Маколеем Калкиным, рассказала, как проходят ее материнские будни. Девять месяцев назад 33-летняя знаменитость родила сына Дакоту.
Читайте также: «Оно того стоит»: Притула назвал плюсы своего ухода из «Варьяты-шоу»В подкасте The Cut Бренда рассекретила, как теперь выглядит ее распорядок дня. По словам звезды, пока сын спит в дневное время, она успевает потренироваться, почитать книгу, проверить электронную почту и составить список дел.
«Я просыпаюсь, достаю его из кроватки, переодеваю, готовлю завтрак и пью матча. Как молодой родитель, я вообще не сплю. Теперь, когда я укладываю сына спать в первый раз, я заканчиваю свою работу. Я использую это время, чтобы писать электронные письма и планировать свой день. Я стараюсь делать все в его дневное время. Если у меня будет время, я потренируюсь — у меня есть небольшой спортзал в гараже, и я провожу много круговых тренировок. Чтобы быть лучшей мамой, я должна быть лучшей собой. А упражнения помогают мне не волноваться и не думать слишком много. Поэтому я пытаюсь найти немного времени. Иногда читаю и вяжу. Я не пользуюсь телефоном по утрам», — поделилась Сонг.
Читайте также: У питомцев Даши Астафьевой есть собственная няняЗвездная мамочка рассказала, что материнство ей пришлось совмещать со съемками в сериале «Кукольное лицо». Бренда отметила, что ей было сложно вернуться к работе сразу после родов. При этом она заявила, что не нанимала няню для малыша Дакоты. В ее отсутствие за мальчиком ухаживали его отец Маколей и его бабушка.
«Мы с женихом очень практичны. У нас нет няни, но моя мама была с нами с тех пор, как родился мой сын. Сейчас ему 9 месяцев. Когда я работала, моя мама приводила его на съемочную площадку, чтобы я могла кормить его грудью и видеть его днем», — призналась Сонг.
Кроме того, будущая жена Калкина рассекретила, делят ли они между собой домашние обязанности.
«Вместо того, чтобы установить обязанности, мы просто «прощупываем» друг друга. Я укладываю сына, а мой партнер такой: «Давай я покормлю животных и приготовлю ужин».
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