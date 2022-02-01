Бренда Сонг призналась, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка

Американская актриса Бренда Сонг, которая недавно обручилась со звездой «Один дома» Маколеем Калкиным, рассказала, как проходят ее материнские будни. Девять месяцев назад 33-летняя знаменитость родила сына Дакоту.

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В подкасте The Cut Бренда рассекретила, как теперь выглядит ее распорядок дня. По словам звезды, пока сын спит в дневное время, она успевает потренироваться, почитать книгу, проверить электронную почту и составить список дел.

«Я просыпаюсь, достаю его из кроватки, переодеваю, готовлю завтрак и пью матча. Как молодой родитель, я вообще не сплю. Теперь, когда я укладываю сына спать в первый раз, я заканчиваю свою работу. Я использую это время, чтобы писать электронные письма и планировать свой день. Я стараюсь делать все в его дневное время. Если у меня будет время, я потренируюсь — у меня есть небольшой спортзал в гараже, и я провожу много круговых тренировок. Чтобы быть лучшей мамой, я должна быть лучшей собой. А упражнения помогают мне не волноваться и не думать слишком много. Поэтому я пытаюсь найти немного времени. Иногда читаю и вяжу. Я не пользуюсь телефоном по утрам», — поделилась Сонг.

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Звездная мамочка рассказала, что материнство ей пришлось совмещать со съемками в сериале «Кукольное лицо». Бренда отметила, что ей было сложно вернуться к работе сразу после родов. При этом она заявила, что не нанимала няню для малыша Дакоты. В ее отсутствие за мальчиком ухаживали его отец Маколей и его бабушка.

«Мы с женихом очень практичны. У нас нет няни, но моя мама была с нами с тех пор, как родился мой сын. Сейчас ему 9 месяцев. Когда я работала, моя мама приводила его на съемочную площадку, чтобы я могла кормить его грудью и видеть его днем», — призналась Сонг.

Кроме того, будущая жена Калкина рассекретила, делят ли они между собой домашние обязанности.

«Вместо того, чтобы установить обязанности, мы просто «прощупываем» друг друга. Я укладываю сына, а мой партнер такой: «Давай я покормлю животных и приготовлю ужин».

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