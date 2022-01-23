Кто может сыграть агента 007 в новой части фильма?

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Осенью 2021 года зрители в последний раз увидели Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. Продюсеры долго хранили интригу, не признаваясь, кого они планируют взять на следующую часть культового фильма.

Однако теперь продюсер боевиков о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи немного раскрыла тайну и рассказала в подкасте Deadline Crew Call, что есть один претендент, которого авторы рассматривают в первую очередь. Идрис Эльба может стать новым агентом 007.

Идрис Эльба Getty Images

«Мы с Идрисом друзья, и он великолепный актер. Знаете, это было частью обсуждений, и если Идрис согласится, то он вполне может стать новым Джеймсом Бондом», — заявила продюсер.

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