Это первый раз, когда шоу пройдет в Лас-Вегасе

Ежегодная церемония награждения, которая была перенесена с даты 31 января из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, теперь официально назначена на 3 апреля 2022 года в Лас-Вегасе, сообщает THR.

Читайте также: Церемонию Грэмми-2022 перенесли на неопределенный срок: названа причина

Премия будет проходить в прямом эфире на MGM Grand Garden Arena в воскресенье, 3 апреля, с 20:00 до 23:30 на канале CBS. Это первый раз, когда шоу пройдет в Вегасе. Первоначально его планировали провести в Лос-Анджелесе.

Тревор Ноа все еще собирается вернуться в качестве ведущего. Более подробная информация будет объявлена ​​в ближайшее время.

Отметим, что в результате премия CMT Awards теперь переносится с первоначально запланированной даты 3 апреля на более позднюю дату в апреле.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Ким Кардашьян заметно похудела: фото в бикини

Слишком горячая: Рианна снялась в сексуальном белье