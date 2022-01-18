На пике популярности артист стал мишенью для наемного убийцы

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Популярный британский исполнитель Робби Уильямс впервые рассказал о том, что мог погибнуть от руки наемного убийцы. По словам 47-летнего музыканта, один из киллеров получил контракт на его убийство. Смертельная угроза исчезла после вмешательства «изворотливых приятелей» Робби, пишет издание Mirror

«Я никогда, никогда не говорил этого, но у меня был контракт на убийство. Я никогда раньше не говорил об этом публично. Это ушло. У меня есть друзья. Это невидимые вещи, которые случаются, когда ты становишься знаменитым», — вспомнил Уильямс.

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Певец отметил, что довольно рано стал мегапопулярным, но публичность доставляла ему много неудобств.

«В какой-то момент своей жизни я был смехотворно знаменит, знаменит в стиле Майкла Джексона. Я стал известен, когда мне было 17, когда я играл в бойз-бэнде, когда мне было 16, бойз-бэнд взлетел. Когда мне был 21 год, я ушел, а затем начал сольную карьеру, продал 80 миллионов альбомов, стал рекордсменом по количеству билетов, проданных за день на тур. Невероятная слава и невероятный успех встречаются с тревогой, депрессией и психическими заболеваниями. Ты как бы протестуешь против того, что у тебя отнимают частную жизнь, и ты выступаешь против этого, пытаясь быть нормальным. Я хочу пойти во все обычные места, куда я не могу пойти, потому что люди хотят меня убить. Требуется время, чтобы прийти к принятию», — поделился музыкант.

Уильямс признался, что опасается встреч с незнакомцами и не любит фотографироваться.

«Я беспокоюсь и не люблю встречаться с незнакомцами, но незнакомцы хотят встретиться со мной, и я чувствую себя очень некомфортно из-за этого. Мысли об этом на самом деле вызывают у меня тревогу. Это триггер», — признался певец.

Робби покинул Великобританию и перебрался в США. В Америке он отказался от активного продвижения карьеры ради анонимности личной жизни.

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